Zafeiris dice que las bajas no pueden ser una excusa

agencias

Salónica

El internacional griego Christos Zafeiris, centrocampista del PAOK, señaló que las numerosas bajas que tiene su equipo no pueden servir de excusa. «Son jugadores importantes, pero el grupo está preparado para no acusar las bajas. Sin ellos, también somos un buen equipo, con jugadores habilidosos, de mucha calidad. No creo que sea un problema, el plan del entrenador lo tenemos claro», manifestó. El rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, no podrá contar con su mejor futbolista, el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, ni con el delantero Georgios Giakoumakis, autor del gol de su equipo en Balaídos en la Fase Liga y quien cumplirá sanción por acumulación de tarjetas.

Además, el búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas y el croata Luka Ivanesuc son baja por lesión, mientras que el francés Soualiho Meité será duda hasta última hora por una lesión en la cadera.

«Los que estemos vamos a dar el cien por cien», comentó Zafeiris, que regresó en este mercado invernal PAOK tras jugar la primera parte de la temporada cedido en el Slavia de Praga. «Jugar en nuestro estadio es un gran apoyo, los aficionados nos empujan mucho, nos dan mucha energía para afrontar cada desafío. Vamos a necesitar hacer un buen partido para vencer al Celta», sentenció.

