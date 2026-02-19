Radu, en su plenitud
«Es el momento más importante de mi carrera», asume radu. El guardameta rumano considera «un orgullo” representar al Celta en Europa».
Andrei Radu se siente especialmente motivado por el escenario del partido y la posibilidad de representar al Celta, que considera su «familia», en la competición continental. «Motiva mucho, vivimos para esto y tenemos que estar preparados para todo. Va a una experiencia y tiene que ser una motivación», afirmó el rumano, que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la temporada en el Celta y concretamente de la mayor solvencia defensiva que han adquirido los celestes: «Hasta ahora es el momento más importante de mi carrera. Es un orgullo estar aquí con este equipo, que es una familia para mí. Cada día intento dar todo para ayudar al equipo. Espero cambiar un poco la estadística del PAOK», anhela.
El internacional rumano, pese a contar con una notable experiencia en competiciones europeas, nunca se había medido a un equipo griego. «Es la primera vez que juego en Grecia solo había venido de vacaciones. Es un ambiente muy caliente. No puedo esperar al partido», desveló.
Radu que conocer bien a Lucescu, el técnico del PAOK, considera un orgullo enfrentarse a su compatriota. «Claro que lo conozco. Es el hijo de nuestro seleccionador. Es muy buen entrenador y ha hecho muy buena racha desde el partido que perdió en Balaídos. Para Rumanía es un orgullo tener a dos rumanos en esta eliminatoria, pero desgraciadamente solo uno puede continuar. Estaré muy contento de verlo», dijo Radu, a quien no preocupa estar apercibido de sanción por tarjetas: «Sinceramente no. Es la primera vez en mi vida que veo una amarilla en Europa. No soy una persona conflictiva. Cuando me sacaron amarillas fue por algo pero no tiene que volver a suceder».
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo
- La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
- La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama
- La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
- Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío