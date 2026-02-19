Radu, en su plenitud

Andrei Radu se siente especialmente motivado por el escenario del partido y la posibilidad de representar al Celta, que considera su «familia», en la competición continental. «Motiva mucho, vivimos para esto y tenemos que estar preparados para todo. Va a una experiencia y tiene que ser una motivación», afirmó el rumano, que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la temporada en el Celta y concretamente de la mayor solvencia defensiva que han adquirido los celestes: «Hasta ahora es el momento más importante de mi carrera. Es un orgullo estar aquí con este equipo, que es una familia para mí. Cada día intento dar todo para ayudar al equipo. Espero cambiar un poco la estadística del PAOK», anhela.

El internacional rumano, pese a contar con una notable experiencia en competiciones europeas, nunca se había medido a un equipo griego. «Es la primera vez que juego en Grecia solo había venido de vacaciones. Es un ambiente muy caliente. No puedo esperar al partido», desveló.

Radu que conocer bien a Lucescu, el técnico del PAOK, considera un orgullo enfrentarse a su compatriota. «Claro que lo conozco. Es el hijo de nuestro seleccionador. Es muy buen entrenador y ha hecho muy buena racha desde el partido que perdió en Balaídos. Para Rumanía es un orgullo tener a dos rumanos en esta eliminatoria, pero desgraciadamente solo uno puede continuar. Estaré muy contento de verlo», dijo Radu, a quien no preocupa estar apercibido de sanción por tarjetas: «Sinceramente no. Es la primera vez en mi vida que veo una amarilla en Europa. No soy una persona conflictiva. Cuando me sacaron amarillas fue por algo pero no tiene que volver a suceder».