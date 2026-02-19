Giráldez: «La hemos tenido para rematarla»

Segunda victoria a domicilio del Celta esta temporada en Europa que deja a su entrenador, Claudio Giráldez, con la satisfacción del buen partido realizado por sus jugadores pero con la pena de no haber sentenciado la eliminatoria con un tercer gol que anuló el VAR por un fuera de juego de Jutglà, mientras que minutos después concedió el tanto de los griegos en otra acción revisada por una supuesta posición incorrecta del delantero del PAOK.

«Es un buen resultado para nosotros porque nos lleva en ventaja al partido de vuelta, en el que tenemos que salir con la misma intención que lo hemos hecho hoy y a intentar pasar la eliminatoria con nuestra afición», explicó Giráldez tras finalizar el partido en Salónica.

«Cuando nadie es capaz de ganar aquí es por algo, cuando nadie es capaz de controlar al PAOK en su casa es por algo, cuando nadie es capaz de hacerle gol al PAOK en su casa es por algo. Hemos hecho dos goles y hemos tenido ocasiones para hacer tres o cuatro más. Y una pena que esa acción de Hugo no haya acabado en el 0-3, con lo que nos iríamos todos mucho más contentos. Es para felicitar a los jugadores, para felicitar a la afición por el apoyo que nos ha dado en un escenario tan lejos de nuestra casa y en un ambiente tan hostil», subrayó el porriñés.

A pesar de la victoria y el buen inicio del Celta, su entrenador no rehuyó la crítica por el juego tras el descanso. «Es una primera parte completa, aunque para mí es mejorable en ubicaciones ofensivas en momentos y tener un poquito más de profundidad. La segunda parte no hemos arrancado bien, hemos estado demasiado tiempo defendiendo bajos. No hemos tenido la capacidad de cambiar la velocidad en el último tercio. Hemos tenido momentos para matar el partido. Aún así, es una pena, porque el de ellos es un auténtico golazo. Además, hemos tenido el susto de la última ocasión de Zivkovic», dijo Giráldez en referencia al balón que se fue al lateral de la portería de Radu.

«Pero el equipo ha estado serio y ha sido superior», añadió el entrenador del Celta, que espera que Aspas renueve. «Quiero que siga. Él lo sabe porque se lo hemos dicho. El respeto y los tiempos los tiene que marcar él, como creo que es lógico con su trayectoria».