Lucescu: «Hemos mejorado mucho desde el partido en Vigo»

El técnico del PAOK asegura que el duelo de Balaídos en la Liga regular no retrata a su equipo: «Aquel era un momeno difícil»

Lucescu, en Balaídos. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

agencias

Salónica

El rumano Razvan Lucescu destacó que el Celta se encontrará el jueves a un PAOK «diferente» al que derrotó (3-1) en Balaídos en la Fase Liga de la Liga Europea.

«Ha pasado mucho tiempo desde entonces, aquel fue un momento difícil. Dos días después del partido de Vigo teníamos el encuentro contra Olympiakos, que era muy importante para nosotros. Hemos mejorado mucho desde entonces, tanto en confianza como a nivel de juego», manifestó en rueda de prensa.

El entrenador del equipo griego, que no pierde un partido desde hace más de un año en su estadio, auguró un duelo de «máxima dificultad» para los dos equipos y en el que «cada detalle» será muy importante.

«Tenemos que jugar con paciencia, ser inteligentes para saber cuándo arriesgar y cuándo no. Debemos ser fuertes en todos los sentidos», apuntó Lucescu, para quien las numerosas bajas de su equipo son «una buena oportunidad» para que otros integrantes de la plantilla muestren su nivel.

«Muchos jugadores han tenido muchos minutos, y esa es la razón por la que ahora están fuera. Pero uno de los motivos de nuestro buen momento es la unión del grupo. El domingo estábamos tristes por no ganar, pero sumamos un punto», dijo al ser preguntado por el último empate ante el AEK, líder de la Superliga griega.

Noticias relacionadas

En este sentido, avisó de que sus futbolistas tendrán que dar « el 150 por cien» para derrotar a un Celta que practica «un buen fútbol» y que llega, a su entender, «en un buen momento» pese a sus últimos resultados negativos. «Hay que ser inteligentes con el balón y fuertes a nivel defensivo. Cada partido es una historia diferente y mañana tenemos otro desafío».

TEMAS

