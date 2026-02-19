Iago Aspas, el goleador más veterano de la historia del Celta

El récord llevaba mucho tiempo en posesión de Juan Vázquez, que el 14 de enero de 1951 marcó en un derbi ante el Deportivo en Balaídos con 38 años y seis meses justos (había nacido el 14 de julio de 1912). Iago Aspas alcanzó esa edad hace apenas dieciocho días y a partir de ese momento su primer gol le permitiría desbancar al ferrolano como el futbolista con más edad en anotar con la camiseta del Celta. Falló en sus primeras oportunidades en los últimos tres partidos de Liga, pero simplemente se trataba de un aplazamiento. Y llegó finalmente en Europa, en el Toumba, para añadir a su palmarés uno de los pocos récords que le faltan por conseguir para el club vigués.

El siguiente récord (el último de los que tiene pendientes) queda para dentro de tres meses. Porque Juan Vázquez también es el futbolista del Celta que ha jugado un partido con mayor edad. Lo hizo al final de la temporada 1950-51, la misma de su gol al Deportivo, cuando disputó su último partido con una edad de 38 años, 9 meses y 8 días. Al finalizar esa campaña se marchó del fútbol. Iago se convertirá dentro de tres meses (si no media lesión o algo por el estilo) en el futbolista más veterano en jugar con el Celta. Sucederá a mediados del mes de mayo para añadir un capítulo más a la inmensa historia que viene escribiendo desde que por primera vez se pusiese la camiseta de este equipo.

Oportunidad perdida

Iago Aspas, autor de tan simbólico tanto, lamentó la oportunidad perdida de dejar sentenciada eliminatoria en Salónica. «Creo hemos jugado muy bien. Hemos salido muy bien de su presión y antes de habernos puesto por delante con mi gol ya tuvimos dos ocasiones bastante claras para habernos adelantado. Nos queda la pena que hemos pasado del 0-3 al 1-2 que deja abierta la eliminatoria y ellos se lo jugarán en Vigo», manifestó.

«Esperemos rematar la eliminatoria en Balaídos y si puede ser con un gol mío o con participación, pues mucho mejor», indicó Aspas, que aplaudió la «personalidad» de su equipo para jugar en un estadio «grande» y donde el PAOK no perdía desde hacía más de un año.