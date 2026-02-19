El celtismo se prepara para 'conquistar' el invencible estadio del PAOK
Más de 260 aficionados arroparán dentro del estadio a los celestes
La ilusión y los nervios ya inundan a la afición celeste, que volverá a disfrutar de una eliminatoria de Europa League tras 9 años. Le espera a partir de las 18.45 horas el PAOK, un conjunto al que el Celta ya derrotó en Vigo el pasado mes de octubre en la fase de liga de la competición europea (3-1). Ahora, el desafío es todavía mayor: se verán las caras en una eliminatoria de dieciseisavos ('play-off') ante un equipo que acumula más de un año sin perder en su inexpugnable Estadio Toumba. Los de Claudio Giráldez tratarán de 'conquistar' las tierras de Salónica para poder vivir el próximo jueves una fiesta en Balaídos en una cita de vuelta para la que hoy se sacaron a la venta una nueva remesa de entradas, más de 360.
El Celta se encontrará en la segunda ciudad más grande de Grecia con una apasionada afición helena que suele teñir su estadio con un imponente 'bengaleo'. De hecho, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha anunciado hoy la declaración de alto riesgo para el partido de vuelta debido al carácter de sus seguidores ultras. Con todo, se esperan algunos más que los que acudieron en octubre, una cifra superior a los 600.
Más de 260 aficionados arroparán hoy dentro del estadio a los celestes, una cifra menor a la registrada en otros desplazamientos debido a la dificultad para trazar conexiones con el lugar y por la posibilidad de disfrutar del cierre de la eliminatoria en Vigo.
