El Celta libera más de 360 entradas para la vuelta ante el PAOK: «Hagamos todos juntos una caldera»

El Celta lanza una última oportunidad para conseguir entradas para el duelo de dieciseisavos de final ('play-off') de la Europa League ante el PAOK en Balaídos, declarado de alto riesgo. El club ha liberado precisamente este jueves, día del duro partido de ida en Salónica (Grecia), 367 pases que correspondían al equipo heleno, pero que ha devuelto por falta de demanda entre sus aficionados. La mayoría de los tiques de venta general se agotaron rápidamente tras abrirse las taquillas el pasado día 6.

El encuentro se disputará el próximo jueves, 26 de febrero, a las 21.00 horas. «Hagamos todos juntos una caldera», ha aclamado el propio Celta este mediodía en sus redes sociales.

Los nuevos pases corresponden íntegramente a la grada de Río Alto, concretamente en el sector situado hacia el extremo cercano a los asientos supletorios ubicados en Gol, y su precio es de 50 euros. Amén de este nuevo lote, todavía quedan entradas repartidas por el resto de graderíos, excepto en Marcador, de 60 a 110 euros.

Hasta el propio día del choque, se prevé igualmente que los socios celtistas que no puedan acudir a la cita cedan su asiento al club -por un importe- para que este lo ponga a disposición del público.

Partido de alto riesgo

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha anunciado hoy la declaración de alto riesgo para el citado partido en el feudo celeste frente al equipo heleno.

Esta decisión «supone la adopción de medidas adicionales en la seguridad del evento, la limitación de la venta de entradas presenciales en el día del partido y el control reforzado de la afición visitante», informa el propio organismo, adscrito al Ministerio del Interior, en su página web.

Noticias relacionadas

Los vigueses ya se enfrentaron al PAOK en el estadio de Balaídos en la segunda jornada de la fase de liga de la competición continental, con un 3-1 a favor. Entonces, la entidad de Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, había devuelto 393 entradas del cupo que la UEFA obliga a reservar para la afición visitante.