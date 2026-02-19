El Celta, al asalto de un bastión

Con desbordada ilusión y la confianza que proporcionan las buenas sensaciones que transmite el equipo, se propone el Celta conquistar el Estadio Toumba, el inexpugnable bastión del PAOK Salónica, inasequible para todo rival desde hace más de un año.

El choque supone todo un desafío para el grupo de Claudio Giráldez, que confía en la proeza o al menos lograr un buen resultado frente a un rival en plena forma, que ha mejorado de forma muy notable con respecto al partido de la fase de grupos disputado en octubre en Balaídos y en que esta ocasión contará con el empuje de una de las aficiones más calientes e intensas de Europa.

La buena noticia para el Celta es que Razvan Lucescu, el curtido estratega blanquinegro, va a contar con bajas muy notorias en ataque en este primer asalto. Faltarán el talentoso media punta Gianis Konstantelias; su máximo goleado, Giorgius Giakoumakis, cuyo veneno probó ya el Celta en Balaídos; y otras importantes piezas como Kyril Despodov, Luka Ivanusec y Dimitrios Pelkas, que se encuentran lesionados. A esta importante retahíla de ausencias hay que añadir la baja a última hora del pivote francés Meité,que no se ha recuperado del golpe en la cadera sufrido en el último partido contra el AEK.

Giráldez, en cambio, tiene casi todo su arsenal a punto. Faltarán apenas Álvaro Núñez, el último de los fichajes invernales, que se recupera de una pubalgia y a última hora también Hugo Sotelo, lesionado en el entrenamiento del pasado lunes. El preparador celeste tiene mucho donde elegir para formar un once que seguramente volverá a presentar cambios y que ahora mismo solo él tiene en la cabeza. Será, con seguridad un equipo competitivo, en el que la única certeza es la presencia bajo el travesaño de Andrei Radu.

En defensa, las principales dudas atañen a los carriles, donde Mingueza, Carreira y Rueda se disputan, sobre el papel, dos puestos, sin excluir opciones menos habituales, como Jones o Hugo Álvarez en alguno de los costados. En el eje de la zaga es probable que el técnico louriñés repita con su trío de cabecera (Javi, Starfelt y Marcos Alonso), con posibilidad de descanso para alguno de los tres.

Para el medio campo, todas las opciones parecen abiertas. El gran partido firmado por Fer López y Miguel Román contra el Espanyol abre la puerta a que repitan, pero tampoco sería extraño que el Giráldez echase mano del poderío físico de Ilaix o de la experiencia del uruguayo Matías Vecino, que ya tuvo algunos minutos en Cornellà para contrarrestar el poderío del rival en el medio del terreno.

La novedad en el frente ofensivo podría ser Iago Aspas, que este curso está teniendo mayor protagonismo en Europa y puede aportar talento y experiencia en un partido que va a requerir una gran versión del Celta. Como referencia en punta, parece difícil pensar que Giráldez pueda prescindir de un Borja Iglesias en estado de gracia, a la altura de sus mejores tiempos, que sumado tres goles en los últimos cuatro partidos y acumula ya 12 entre LaLiga y Europa.

La tercera pata del ataque parece abierta a múltiples posibilidades, desde Williot, que repetiría, a un recuperado Jutglà, cuyo último gol al Espanyol tras una difícil etapa personal, le ha metido de lleno en el ajo, o un Hugo Álvarez que ha ganado protagonismo.