Sotelo, baja de última hora

Las lesiones, que el Celta había esquivado en los últimos tiempos, han vuelto a golpear al conjunto de Claudio Giráldez en vísperas de su desplazamiento a Tesalónica, donde este jueves se va a medir al PAOK en el primer asalto de los dieciseisavos de final de la Europa League. El perjudicado ha sido en esta ocasión Hugo Sotelo, que no podrá ser finalmente de la partida debido a un problema sufrido en la parte final del entrenamiento vespertino celebrado el lunes en la ciudad deportiva.

Según el parte de enfermería difundido ayer por los servicios médicos del Celta, el centrocampista vigués sufre una torsión en su tobillo derecho. No parece tratarse de un problema grave, pero no se especifica pronóstico de baja, con lo que el mediocentro es también duda para el duelo liguero contra el Mallorca, que este domingo visita Balaídos. El futbolista se ejercita al margen del grupo con tratamiento de fisioterapia.

Aunque Sotelo no estaba siendo titular en los últimos encuentros –su última aparición de inicio fue hace tres jornadas ante la Real Sociedad y se quedó fuera de la lista ante Osasuna–, el vigués parecía decidido a revertir su actual situación en el tramo final de la temporada. «Es un jugador joven, tiene que estabilizarse en muchas situaciones de la temporada. Creo mucho en su nivel y tenemos que intentar que tenga el mayor nivel posible el mayor número de días posible. Es una responsabilidad de Sotelo, pero también mía», declaraba Giráldez la víspera de la visita al campo del Espanyol, donde el centrocampista vigués volvió a quedarse sin minutos.

Uno día antes, durante un acto promocional en Vigo, Sotelo señalaba a este diario su intención de revertir su actual situación y convertirse en un futbolista importante en la parte final de la temporada. «Con trabajo y sacrificio puedo mostrarle al míster lo que puedo dar en el campo», señalaba el pivote, que esperaba recuperar su «mejor versión» y la «confianza» que le había faltado en los últimos partidos. «Me gustaría jugar el mayor número de partidos y dar motivos al míster para que vuelva a contar conmigo en el once titular. Estoy contento, trabajando bien y esperando que llegue mi oportunidad», precisaba.

Núñez, con el grupo

La ausencia de Sotelo se suma a la ya conocida del lateral Álvaro Núñez, último de los fichajes invernales en incorporarse al equipo. Núñez llegó aquejado de una pubalgia que le impidió actuar en sus últimos tres partidos con el Elche, su club de procedencia, y de la que va evolucionando bien. Según el parte de médico, el lateral vasco ha iniciado de forma parcial el trabajo con el grupo, con lo que no está muy lejos de recibir el alta médica.

Con las lesiones de Sotelo y Núñez, Claudio Giráldez deberá realizar hoy tres descartes para conformar la convocatoria. Franco Cervi, Aidoo y Yoel López son, sobre el papel, los candidatos más probables a ser excluidos por el técnico.