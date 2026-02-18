Marián Mouriño augura una victoria del Celta en Salónica por 1-2

Marián Mouriño tiene un buen pálpito con respecto a este primer asalto de los dieciseisavos de final de la Europa League contra el PAOK y hasta se ha atrevido a pronosticar un triunfo del Celta en el inasequible Estadio Toumba, donde el conjunto griego no pierde desde hace más de un año. «Estamos muy ilusionados de llegar a este partido ya. Yo siempre creo que vamos a ganar, así que venga, vamos con un 1-2. Todo lo que sea no perder es bueno, pero ya que he dicho 1-2 no me retracto», declaraba la presidenta celeste en el aeropuerto de Peinador antes de emprender el vuelo a Tesalónica.

Mouriño prevé un duro ambiente frente a una hinchada rival que aprieta mucho, pero recordaba que no es algo nuevo para el equipo de Claudio Giráldez en esta Europa League: «Nos han dicho que es un ambiente fuerte, duro, pero también hemos ido a Stuttgart, que también había un ambiente muy duro y al campo del Estrella Roja y también hemos estado en Zagreb, con lo cual nos han tocado eliminatorias ante equipos con aficiones muy intensas».

Y en la actual eliminatoria, el Celta contará con menos empuje de la grada, pues la lejanía y dificultad del viaje ha mermado la presencia en las gradas de seguidores celestes. «Esa es otra. La verdad es que nos han tocado partidos con desplazamientos complicados y aun trescientas personas con mucha ilusión y ganas», comentaba.

El Celta parte a las tierras griegas del PAOK para enfrentar el infierno del Toumba / Marta G. Brea

Pese a sus buenos augurios con respecto al partido, la mandataria rechaza que el Celta sea favorito en la eliminatoria. «Nunca viajamos con la sensación de favoritos. Afrontamos partidos muy complicados y vamos a pelear este partido con la mentalidad de como si fuera el más difícil».

La presidenta, que encabeza una expedición más liviana, pero en la que no han faltado el consejero Sergio Álvarez o su padre, Carlos, así como Marco Garcés y buena parte de la dirección de fútbol del club, destacaba también antes de embarcar la importancia que tendría para el Celta acceder a los octavos de final: «Sería importantísimo. Primero por orgullo de equipo, de llegar con tantos canteranos han debutado casi en Primera y en Europa por primera vez y por los jugadores que han venido de fuera y han apostado por este proyecto de club, por la afición que se ha entregado, por nosotros y por todos sería importantísimo estar en la próxima ronda».

Una ronda que acercaría un poco más a la final de Estambul, con la que la presidenta sueña: «Ya estaríamos soñando y más cerca de ese día».