Giráldez: “Más allá de atacar, tenemos que defender muy bien”

Claudio Giráldez se mostró convencido de que el Celta va a necesitar su “mejor versión” para conseguir un resultado que le permita sellar la eliminatoria en Balaídos y pidió “ser estables” en el juego más allá de meter goles a un equipo irreductible en su estadio y que encaja muy pocos goles. “Más allá de atacar, tenemos que defender muy bien”, concluyó el técnico louriñés en la rueda de prensa previa al choque.

“Va a ser una eliminatoria a dos partidos, tenemos que estar estables si queremos pasar. Sabemos que jugamos en un contexto muy complicado, pero el equipo se ha demostrado a sí mismo que puede competir en cualquier escenario. Ojalá demos una buena versión, con confianza”, destacó el entrenador celeste, para quien el hecho de que el PAOK lleva más de un año como local es especialmente motivante: “Es muy motivante que solo hayan cedido 5 empates en un año, habla del reto y también muy bien del rival, un equipo muy estable en cuanto a resultados, que encaja muy pocos goles en casa”.

El preparador celeste no cree que el duelo de esta tarde vaya parecerse al que el Celta ganó al PAOK en la fase de liga en octubre pasado en Balaídos. “Queda muy lejos, en el momento de la temporada y ha habido cambios en ambas plantillas No tiene nada que ver. Espero modificaciones por parte de ellos y por parte nuestra. Partimos de cero en este aspecto”, comentó.

Giráldez dijo que modificará un tanto el plan de partido para adaptar el juego del Celta a las características de un adversario que, pese a las bajas, cuenta con muchos recursos. “Todos los partidos tienen algo especial por nuestra parte, buscamos hacer daño al rival y contrarrestar sus virtudes. Tenemos un partido de ida de referencia, pero en nuestra manera de jugar siempre hay cambios. A ver si podemos hacerles daño sabiendo que más allá de atacar tenemos que defender muy bien”, destacó.

Lo que sí tiene muy claro el entrenador celeste es que la eliminatoria no se decidirá mañana, con independencia de quién gane el encuentro: “Los partidos se plantean para ganar, es más fácil cuando pasa lo que tu quieres. Más allá de lo que pase con el resultado, son dos partidos y tenemos que plantearlo como si fueran dos partes y más allá de lo goles lo importante es que tengamos estabilidad. Estamos en un buen momento de juego, no tanto de resultados y ojalá nos lleve a un buen resultado”.

Giráldez negó también que el Celta sea favorito en el cruce por la mayor pujanza del campeonato español. “Favoritismo para nada. Ellos tienen mucha más experiencia europea más allá de la calidad de las ligas. Es un equipo grande de una buena liga y está acostumbrado a manejar la presión. La eliminatoria está al 50n por ciento”, aseguró.

El entrenador del Celta restó importancia igualmente a las notorias bajas, especialmente en ataque, con que cuenta el PAOK. “Las posiciones en que tienen las bajas tiene muy buenos recursos. Es un equipo que no depende de un jugador. Evidentemente es mejor cuando tiene a todos disponibles, pero en una eliminatoria y siendo tan fuertes en casa todo se iguala muchísimo”.

En conclusión, Claudio Giraldez espera y necesita un buen partido del Celta, pero también saber aprovechar los puntos débiles del adversario: “Tenemos que dar nuestra mejor versión, sabemos que son muy fuertes aquí pero todos los equipos tienen debilidades y podemos superarles. Se trata de dar nuestra mejor versión y contrarrestar sus fortalezas, que son muchas”.