El eslovaco Ivan Kruzliak dirigirá el choque contra los helenos
redacción
El árbitro eslovaco Ivan Kruzliak será el encargado de dirigir el primer asalto de la eliminatoria de deciseisavos de final de la Europa League entre el PAOK y el Celta en Tesalónica, en el que el polaco Pawel Malec actuará como VAR.
Internacional desde 2011, Kruzliak (41 años) ya ha arbitrado a ambos clubes en una ocasión. Al Celta en la Liga Europa en la temporada 2016-2017, en la tercera jornada de la fase de grupos en Balaídos frente al Ajax (2-2), y al PAOK esta campaña, en el partido de vuelta de la eliminatoria previa en el campo del Rijeka, donde ganó 0-1.
El equipo arbitral lo completarán como asistentes los eslovacos Branislav Hancko y Jan Pozor, con Michal Oeenás como cuarto árbitro y el polaco Piotr Lasyk como asistente del VAR, según confirmó la UEFA.