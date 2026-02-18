Duro de pelar

El Celta retoma mañana el pulso a Europa con un complicado cruce frente al PAOK, un rival defensivamente muy fiable, rápido en la transición y no exento de pegada que no pierde en su feudo del Estadio Toumba desde hace más de un año. Los helenos, sin embargo, se presentan al primer asalto de la eliminatoria con bajas muy notorias en ataque.

Bajo la batuta de Razvan Lucescu, el PAOK ha logrado algunos los mayores éxitos de su historia, consolidándose como uno de los principales equipos de la Superliga griega. El técnico rumano ha dirigido al equipo en dos etapas, entre 2017 y 2019, conquistando una copa griega (ante el AEK), un doblete (liga y copa) y una liga sin perder un solo partido, y desde 2021 con otro título liguero, hace dos temporadas, rematado con la clasificación para los cuartos de final de la Conference, ronda en la que fue apeado por el Brujas.

El PAOK llega al cruce ante el Celta en tercera posición de la Superliga griega, a tres puntos del líder, AEK, con el que empató sin goles el pasado domingo en el estadio Toumba, y a uno del vigente campeón, el Olimpiakos de José Luis Mendilibar. En competición continental, los de Lucescu presenta una trayectoria similar a la de los celestes. Fueron los decimoséptimos de la fase liga, con 12 puntos, solo un escalón por debajo de los de Claudio Giráldez, con los que perdieron en la segunda jornada de esta ronda en Balaídos .

Estilo de juego.

El PAOK presenta una estructura muy reconocible. El esquema de cabecera de Lucescu es un 4-2-3-1, con un bloque ordenado, muy sólido defensivamente y agresivo en la presión, que se maneja con mucha eficacia en las transiciones rápidas, con peso del juego exterior para cargar centros al área.

En ataque alterna fases de posesión relativamente amplias (no suele impacientarse con la pelota), con aceleraciones del juego cuando encuentra al mediapunta o a los extremos. Su punto más fuerte es la defensa, pero también es un equipo para robar y salir rápido, con ritmo alto cuando recupera la pelota y no exento de pegada.

Intratable en casa.

El PAOK ha convertido con Lucescu el Estadio Toumba en un bastión inexpugnable. Más de un año sin perder lleva al cuadro heleno en su campo –su última derrota se produjo en febrero de 2025, en Europa, contra el CSKA de Sofía (1-2)– y desde entonces encadena 22 partidos sin perder, con un imponente balance de 17 victorias y 5 empates.

En su campo, el PAOK encaja muy pocos goles: apenas 6 en estos 22 partidos que lleva sin perder, que ha contrarrestado con 52 a favor, con lo que su poderío ofensivo es también considerable.

El rival del Celta llega al cruce –así lo destaca la prensa griega– en mucho mejor momento de forma que en septiembre, cuando cayó en Balaídos frente a los celestes (3-1) con tantos de Aspas, Borja Iglesias y Williot por parte celeste y de Giakoumakis por parte del conjunto heleno.

Principales amenazas.

Lucescu cuenta en el PAOK con una interesante combinación de jóvenes y veteranos con notable experiencia internacional, que aportan solidez, criterio y pegada a sus diferentes líneas. La estrella del equipo y, en ciernes, de la selección griega es el media punta Giannis Konstantelias, un futbolista de gran talento, con capacidad para recibir entre líneas y creativo en el último pase que suma ya 6 goles esta temporada.

Otros de sus puntales ofensivos son el búlgaro Magomed Ozdoev, centrocampista con llegada y gol, autor de siete tantos esta temporada; el delantero Giorgios Giakoumakis, su nueve de referencia, que suma también siete goles y es el máximo artillero en Europa; y el extremo brasileño Taison Barcelos, un viejo conocido de los celestes con experiencia, pausa y último toque, que aporta tanto goles como asistencias.

Destaca también el peso creativo del capitán, el serbio Andrija Zikcovic, una amenaza por banda y a balón parado, así como el mediocentro ofensivo Dimitros Pelkas o el extremo Dimitros Chatsidis. Sus máximos goleadores esta temporada son Ozdoev y Giakoumakis (7), Konstantelias (6), Taison (5), Pelkas (4) y Despodov (3).

Equipo tipo.

El once más repetido esta temporada por Lucescu sumando todas las competiciones es el integrado en la portería por Pavlenka; Jonjoe Kenny y Baba Raham en los laterales derecho e izquierdo; Kedizora y Michailidis (alternando con el croata Lovgren) en el eje de la defensa; Ozdoev y Mady Camara (con bastantes apariciones también del francés Meité) en el doble pivote; Konstantelias en media punta; Zikovic, y Taison en los extremos, y Giakoumakis como delantero centro.

Bajas significativas

Al menos para este primer asalto, el PAOK contará con notorias ausencias, empezando por la de Lucescu, que no se podrá sentar en el banquillo tras ser expulsado en el último duelo contra el Olympique de Lyon. Por sanción causarán baja Giakoumakis, por acumulación de amonestaciones, y también Konstantelias, por la roja directa que vio en Lyon, aunque también se encuentra lesionado y es duda para la vuelta en Balaídos.

Noticias relacionadas

No estarán además por lesión Despodov, lesionado en el último encuentro liguero contra el AEK, Pelkas y Ivanisek, mientras que se mantiene hasta última hora la duda del pivote francés Meité debido a un golpe en la cadera.