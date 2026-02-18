El Celta viaja a Grecia para «conquistar» las invictas tierras del PAOK

El Celta se presenta en las tierras griegas de Salónica con el objetivo de derrocar el muro que el PAOK tiene instalado desde hace más de un año. No pierde como local desde febrero del 2025 en un Estadio Toumba que promete ser un hervidero en el partido de ida del ‘play-off’ de Europa League.

El Celta parte a las tierras griegas del PAOK para enfrentar el infierno del Toumba / Marta G. Brea

El equipo de Claudio Giráldez contará con el aliento de más 262 aficionados celestes, una cifra menor a la registrada en otros desplazamientos debido a la dificultad logística para aterrizar en la segunda ciudad más grande del país heleno. A ello se le suma también el hecho de que se trate de una eliminatoria de dieciseisavos con la vuelta en un Balaídos que estará a reventar, pues se han vendido todas las entradas -a excepción de un puñado VIP-.

Todo apoyo será necesario en el Estadio Toumba, un fortín de los de Răzvan Lucescu: suman 22 partidos y 5 empates en sus últimos enfrentamientos como local.