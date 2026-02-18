Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimisión DAO agresión sexualVenta viviendas GaliciaDeudas propietarios montesHuelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

DIECISEISAVOS EUROPA LEAGUE

El Celta viaja a Grecia para «conquistar» las invictas tierras del PAOK

El conjunto de Salónica, que recibe al equipo de Claudio Giráldez en la ida del 'play-off' de Europa League, suma 22 partidos y 5 empates en sus últimos enfrentamientos como local

Los celestes partieron hacia Grecia este martes desde Peinador.

Los celestes partieron hacia Grecia este martes desde Peinador.

Marta G. Brea

Edgar Melchor

El Celta se presenta en las tierras griegas de Salónica con el objetivo de derrocar el muro que el PAOK tiene instalado desde hace más de un año. No pierde como local desde febrero del 2025 en un Estadio Toumba que promete ser un hervidero en el partido de ida del ‘play-off’ de Europa League.

El Celta parte a las tierras griegas del PAOK para enfrentar el infierno del Toumba

El Celta parte a las tierras griegas del PAOK para enfrentar el infierno del Toumba

Ver galería

El Celta parte a las tierras griegas del PAOK para enfrentar el infierno del Toumba / Marta G. Brea

El equipo de Claudio Giráldez contará con el aliento de más 262 aficionados celestes, una cifra menor a la registrada en otros desplazamientos debido a la dificultad logística para aterrizar en la segunda ciudad más grande del país heleno. A ello se le suma también el hecho de que se trate de una eliminatoria de dieciseisavos con la vuelta en un Balaídos que estará a reventar, pues se han vendido todas las entradas -a excepción de un puñado VIP-.

Noticias relacionadas y más

Todo apoyo será necesario en el Estadio Toumba, un fortín de los de Răzvan Lucescu: suman 22 partidos y 5 empates en sus últimos enfrentamientos como local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents