El Celta pide medidas al CTA para que errores como el de Cornellá no se repitan

Marián Mouriño lamentaba antes de partir hacia Tesalónica el error de Guillermo Cuadra Fernández en el gol legal anulado por fuera de juego a Borja Iglesias en Cornellà-El Prat, pero valoraba al menos que la corrección del error por parte del CTA, pese a los dos importantes escamoteados al equipo de Claudio Giráldez.

“Lo primero es una lástima por Borja, que ahora llevaría 11 goles, y después por el equipo porque sería un resultado diferente para nosotros de haber sumado esos dos puntos y haber pasado al Espanyol, pero hay que reconocer que el CTA reconozca errores y nos llame”, observaba la dirigente al ser cuestionada sobre tan polémica cuestión.

Mouriño añadía que el Celta, sin hacer ruido, sigue muy cerca este problema de los errores arbitrales y, pese al perjuicio en este último encuentro liguero, agradecía que el CTA reconozca errores y trate de mejorar la situación. “Me gustaría resaltar que nosotros siempre estamos pendientes y dando seguimiento a todos estos temas”, explicaba. Y agregaba: “No soy de hacer comunicados y no lo he hecho nunca desde que soy presidenta, pero quiero que el celtismo sepa que estamos muy pendientes, trabajando y en comunicación siempre para respaldar y preguntar sobre lo que tenemos dudas. Han reconocido este error, en este caso nos ha perjudicado, pero hay que aceptarlo así y agradecer que valoren y que tomen las medidas para que estas cosas no sigan pasando”.

“Estamos encantados con lo que Fer está aportando en el campo”

Antes de partir rumbo a Tesalónica, Marián Mouriño se refirió a retorno, de momento hasta final de temporada, de Fer López. La presidentan destacaba el esfuerzo realizado para ‘repatriar’ al canterano sin dar información sobre posibles planes para su continuidad en un futuro. “Nuestra labor es trabajar siempre para los intereses del club. En esa junta bajé el suflé porque las cosas no son fáciles, pero se trabaja con muchísima planificación. Y la verdad es que todos trabajamos desde el área técnica, con Claudio y Marco, y lo que me toca también a mí para que conseguir cosas como que Fer volviese”, celebraba Mouriño, que veía al jugador en plena forma:Lom veo muy bien, muy comprometido, vino que muchas ganas de venir, de demostrar y de defender este escudo. Estamos encantados con lo que está aportando en el campo”.