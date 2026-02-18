Menos de 300 aficionados arroparán al Celta mañana
redacción
El partido de mañana entre el PAOK y el Celta será el que menos aficionados movilice de los que se llevan celebrados hasta el momento en la Europa League. Se han despachado 262 localidades visitantes, tres veces menos de las vendidas para el último desplazamiento a Belgrado, que reunió a unos 900 celestes en el Pequeño Marcaná en el último duelo de la fase de grupos contra el Estrella Roja.
El número de seguidores que asistirá al encuentro es también significativamente menor que en otros desplazamientos, aproximadamente la mitad de los que viajaron a Razgrad, Zagreb o Stuttgart. La lejanía del desplazamiento y las limitaciones de vuelos y el hecho que se dispute a doble partido, con vuelta en Vigo, han propiciado esta menor afluencia.
