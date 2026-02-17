Rueda, como Mingueza

Mientras se agota la etapa de Óscar Mingueza en el Celta, pues el jugador no ha renovado el contrato que finaliza en junio próximo con el club vigués, el conjunto celeste ha encontrado un sustituto que se mueve en los mismos registros goleadores que el zaguero catalán, que la pasada temporada se convirtió en uno de los zagueros más efectivos del campeonato y ello le facilitó el camino hacia la selección española. Javi Rueda se ha convertido en el defensa con más asistencias del campeonato, al sumar cuatro pases de gol en lo que va de temporada, igualado con el rojiblanco Marcos Llorente.

A ese caudal de asistencias, el lateral andaluz añade unos buenos registros como goleador, pues ya contabiliza dos tantos en la Liga. Cuando restan catorce jornadas para el cierre del campeonato, Rueda está en disposición de igualar o superar los números que hace un año alcanzó Mingueza. El zaguero formado en la cantera del Barcelona firmó 6 asistencias y 4 goles en la anterior temporada. Y por ese camino va en este curso su compañero Rueda, que el sábado sumó el cuarto pase de gol para que Ferran Jutglà culminase una excelente jugada colectiva que suponía el primer tanto del Celta ante el Espanyol. Una acción en la que el equipo de Giráldez mantuvo la posesión del balón durante 52 segundos y la desarrolló en 19 pases.

Mientras desde Italia dan por hecho que Mingueza recalará en la Serie A tras cerrar su etapa de cuatro años en Vigo, el Celta ya cuenta con un digno sucesor del zaguero catalán con alma de delantero. Javi Rueda fue uno de los jugadores que Giráldez reclamó para el primer equipo después de que el entrenador cerrase su etapa en el Celta Fortuna, en el que coincidió con el lateral andaluz y al que hizo debutar en Primera División en la última jornada del curso 2023-24. A continuación, Rueda se marchó cedido al Albacete porque Carreira y Mingueza le cerraban el camino en el lateral derecho. En el equipo manchego, el andaluz firmó un gra curso, aportando 4 goles y 1 asistencia, que se sumaban a los 2 goles y 6 asistencias que aportó al filial céltico el año anterior.

La proyección ofensiva del jugador de Alozaina llamó la atención de Giráldez cuando dirigía al filial céltico. Y tras la cesión del jugador en el Albacete, el porriñés lo recuperó el verano pasado para que compitiese con Mingueza y Carreira por un puesto en el once titular . Y pese a la elevada competencia, Rueda presenta unos buenos registros en el año de su estreno en la máxima categoría. Acumula ya 17 partidos en 24 jornadas, con un total de 874 minutos. Los reiterados problemas musculares han privado al andaluz de una mayor participación en el equipo celeste, aunque ha sabido rentabilizar el tiempo en el campo con una efectividad que llama la atención siendo defensa y que solo ha alcanzado a igualar Llorente, del Atlético de Madrid.

El debut goleador de Rueda se produjo ante el Mallorca, en la segunda jornada de Liga, lo que supuso un punto para el equipo celeste. El otro tanto lo firmó ante el Rayo Vallecano. Y entre medias, ha asistido a sus compañeros ante el Villarreal, el Rayo Vallecano, el Athletic Club y el Espanyol, el sábado pasado. También ha aportado un pase de gol en Europa, frente al PAOK, el mismo rival que visitarán los célticos el jueves en Salónica.

Esos dos goles y las cuatro asistencias de Rueda suponen el 18,75 por ciento de las participaciones del malagueño en los goles del Celta en esta Liga (30 tantos), unos registros solo al alcance de futbolistas como su todavía compañero Óscar Mingueza, de quien ha tomado el relevo como asistente.