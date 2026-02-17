El CTA admite el error: el gol anulado a Borja Iglesias debió subir al marcador

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) señaló este martes el error del colegiado Guillermo Cuadra Fernández en Cornellà, donde el pasado sábado anuló un gol de Borja Iglesias por un supuesto fuera de juego en la segunda parte del Espanyol-Celta. Una decisión que privó al conjunto celeste de ponerse por delante y que, quién sabe, pudo haber cambiado el destino de un partido que terminó con empate (2-2).

La jugada fue rescatada en el espacio «Tiempo de revisión», en el que el CTA explica y repasa cada semana la polémica arbitral de la jornada. El análisis se centra en lo sucedido al filo del minuto 80: «El VAR detecta una posible situación de fuera de juego de Borja Iglesias, por lo que recomienda al árbitro una revisión en el monitor. Tras ver la acción, el colegiado finalmente anula el gol. La Regla 11, la del fuera de juego, explica que un jugador en posición adelantada no será sancionado si recibe la pelota de un adversario que juega voluntariamente el balón, lo que implica que el defensor deberá tener control corporal pleno».

A partir de ahí, la conclusión del CTA es tajante: «El toque del defensor del Espanyol es juego voluntario, ya que ataca el balón con pleno control corporal, por tanto, el gol debió subir al marcador». Es decir, el organismo entiende que el contacto de El-Hilali para tapar el disparo de Pablo Durán habilita a Borja Iglesias y que el tanto debió valer.

Esta aclaración contradice totalmente lo que se decidió en vivo en el césped por Cuadra Fernández y desde la sala VOR en Las Rozas por Caparrós Hernández. De hecho, el colegiado trasladó a los capitanes que no concedía el gol por fuera de juego al considerar que el toque del defensor no era intencionado y, por tanto, no «rehabilitaba» al delantero celeste.

Más tarde se hizo pública la conversación entre el árbitro de campo y el del VAR, en la que se justificaba la anulación: «Ese toque habilita porque es una acción forzada por parte del defensa, que nunca habilitaría a Borja, que está en fuera de juego. La pelota está dividida y ha forzado el jugador el último toque del rosa (el céltico)».

El análisis del CTA no ha hecho otra cosa que ratificar que el Celta y su afición tenían razones más que suficientes para sentirse perjudicados, después de que Cuadra Fernández y Caparrós Hernández retorciesen el reglamento para anular un gol al equipo celeste en un momento clave del encuentro.

Estos errores le costarán a Guillermo Cuadra Fernández y a Iván Caparrós Hernández al menos una jornada en la «nevera», tal y como ha informado el periodista Óscar Méndez. Ninguno de los dos colegiados será designado para pitar ningún partido en la jornada 25. Este «castigo», sin embargo, no se hará extensible esta noche, ya que Cuadra Fernández se mantiene entre los seleccionados en el equipo arbitral español que este martes participará en la Champions League: actuará como cuarto árbitro en el choque entre el Mónaco y el PSG, que dirigirá Gil Manzano.