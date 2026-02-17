Pablo Durán cumple medio centenar de partidos en Primera

El empate firmado el pasado sábado frente al Espanyol en Corenllà-El Prat dejó buenas sensaciones colectivas y una destacada actuación saliendo desde el banquillo de Pablo Durán, que asistió de tacón a Borja Iglesias en el gol del empate definitivo.

No era un partido cualquiera para el delantero tomiñés, que cumplió frente al conjunto perico su partido número 50 en Primera División con el Celta, al que llegó la pasada temporada por petición expresa de Claudio Giráldez cuando el club daba ya por amortizado su paso por su estructura.

Noticias relacionadas

Sin tener la condición de titular, como la mayoría, Durán ha anotado 6 tantos y dado otra media docena de asistencias en su medio centenar de partidos con el primer equipo celeste.