Mingueza, Román y Radu, apercibidos de sanción en Europa

Las tarjetas no están pasando una elevada factura al Celta esta temporada, ni en LaLiga, ni en Europa. No obstante, tres jugadores celestes, Óscar Mingueza, Miguel Román y Andrei Radu, se encuentran apercibidos de sanción en la Europa League. Suman dos amarillas y, si ven otra el próximo jueves en el partido de ida contra el PAOK, no podrán jugar la vuelta en Balaídos.

Anteriormente, Ilalix ya se había perdido por acumulación de tres amonestaciones el duelo contra el Lille, mientras que Williot y Sotelo no pudieron jugar en el último partido de la fase de grupos contra el Estrella Roja de Belgrado, el atacante sueco por encadenar tres amarillas y el centrocampista vigués por la roja directa con que fue sancionado en el duelo contra el Lille en Balaídos.