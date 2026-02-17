El Celta afronta todo un desafío este jueves en el primer asalto de los dieciseisavos de final de la Europa League frente al PAOK. Visita el conjunto de Claudio Giráldez el inexpugnable estadio Toumba de Tesalónica, campo inasequible a todos los rivales que lo han pisado desde hace más de un año.

No pierde como local el conjunto que dirige Razvan Lucescu desde el 13 de febrero de 2025, cuando fue derrotado por el CSKA de Sofía en la ida los dieciseisavos de final de la Europa League (1-2) y apeado luego de la competición por el conjunto búlgaro, que también se impuso en la vuelta en el Balgarska Armiya (2-0).

Desde entonces, el equipo heleno se ha mostrado casi intratable como local: 22 partidos invicto con un saldo de 17 victorias y 5 empates entre partidos de liga, copa y Europa. Un balance casi inmaculado, cimentado en una extraordinaria solidez defensiva y un notable acierto frente al marco rival.

En estos 22 encuentros como local, el PAOK ha anotado 52 goles y recibido apenas 8, con un promedio de 2,68 goles a favor y tan solo 0,36 en contra por partido. Tan imponentes números se sustentan en 14 porterías a cero , que confirman lo difícil que resulta marcarles en gol a domicilio. Esta temporada lo han logrado solamente siete equipos, el Olympiakos, el Panathinaikos y el Aris, en la liga griega, el Brann noruego en la Europa League y el Larisa, el Markos y el Atromitos en la copa helena. Solo el Brann y el Larisa lograron empatar sus partidos, siendo eliminado este último en la tanda de penaltis de la competición copera.

Sus victorias más destacadas esta temporada en el Estadio Toumba son la goleada propinada al Rijeka croata en la fase previa de la Europa League (5-0) o el 4-0 que le infringió al Young Boys suizo en la fase de grupos, además de varias victorias por 3-0 en la competición doméstica, como las firmadas ante el Volos, el Kifisias o el Ofi de Creta.

La solidez defensiva en la competición doméstica mantiene al equipo de Lucescu en la batalla por el título liguero, muy cerca del AEK de Atenas y el Olimpiakos, los dos equipos que actualmente le preceden en la tabla. Tras el empate sin goles cedido el pasado domingo frente al líder, AEK, el rival del Celta es tercero (45 puntos en 19 partidos), a 3 puntos de la primera plaza y un solo punto de Olympiakos. Su balance en casa en la competición doméstica es formidable: 29 puntos de 33 posibles en los 11 partidos disputados hasta la fecha.

Antecedentes favorables

En Europa, la trayectoria del PAOK ha sido parecida a la del Celta. Los helenos concluyeron la fase de grupos en decimoséptima posición, con 12 puntos (3 victorias, 3 empates y 2 derrotas) un puesto por debajo de los celestes, que sumaron 13 puntos (4 victorias, 1 empate y 3 derrotas). Una de las dos derrotas encajadas por el equipo griego fue precisamente ante el Celta, en Balaídos, por 3-1 (goles de Aspas, Borja Iglesias y Williot y de Giakoumakis por parte griega); la otra fue en la cancha del pujante Olympique de Lyon (4-2) en la última jornada de la fase de grupos.

No será la primera vez que el Celta se enfrente a un equipo griego en una eliminatoria europea a doble partido. Los dos antecedentes previos favorecen al conjunto de Balaídos, que resultó vencedor en ambos cruces, frente a Aris y Panathinaikos. Para el duelo contra el Aris hay que remontarse a la temporada del cambio de siglo, hace 26 años. El conjunto dirigido entonces por Víctor Fernández obtuvo la clasificación para la tercera ronda del torneo tras empatar en Tesalónica (2-2) y resolver posteriormente la eliminatoria con un triunfo en Balaídos por 2-0. (goles de Goran Djorovic y Mario Turdó). Tras este encuentro, los celestes superaron con enorme autoridad a Benfica y Juventus de Turín antes de caer en cuartos de final contra el Lens.

El otro precedente es bastante más cercano, concretamente de la última participación europea, con Eduardo Berizzo, en el curso 2016-17. No fue una eliminatoria directa, sino un doble enfrentamiento en la fase grupos con pleno de victorias del equipo celeste, que se impuso en ambos partidos por un doble 2-0 (goles de Guidetti y Wass en Balaídos y de Orellana y Guidetti en Grecia).