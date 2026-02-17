Cuatro citas en once días que definirán los objetivos célticos

El Celta se prepara para afrontar una de las etapas más importantes de la temporada en un breve espacio de tiempo. En apenas once días, el equipo de Claudio Giráldez disputará cuatro partidos que le pueden reportar seguir con vida en Europa y sellar la permanencia en la máxima categoría. Para ello, tendrá que superar la eliminatoria a doble partido contra el PAOK griego y superar a Mallorca (Balaídos) y Girona (Montilivi) en el campeonato regular.

Aunque contra el Espanyol mostró uno de sus mejores momentos de juego en lo que va de temporada, el conjunto celeste no conoce la victoria en febrero, después de protagonizar un excelente mes de enero con menos fútbol que en el mostrado en estos momentos. Con el empate en Cornellà-El Prat, los de Giráldez acumulan cuatro jornadas de Liga sin ganar. Y en febrero, su balance de puntos se reduce a dos gracias a las igualas ante el Getafe y el Espanyol. El segundo mes del año incluye adémás la derrota contra Osasuna.

Hace un año, los resultados del Celta en febrero fueron más positivos, en contraste con un mal enero de 2025. Siete de doce puntos posibles consiguieron los celestes el pasado febrero. En el de este año, sus pobres resultados le han impedido alcanzar una sexta plaza que el Espanyol conserva a duras penas después de encadenar siete jornadas sin ganar, con dos puntos solamente.

Pese a esa irregularidad, el equipo de Manolo González continúa por delante del Celta en la tabla clasificatoria con un punto más (35). Superar a los ‘pericos’ será uno de los objetivos del conjunto celeste en lo que resta de mes de febrero, en el que tendrá como rivales a dos equipos que le preceden en la clasificación: Mallorca (18º, con 24 puntos) y Girona (15º, 26 puntos). Los baleares visitarán Balaídos el domingo que viene, a partir de las 18:30 horas. Una semana después, los de Giráldez acudirán a Girona para medirse al equipo de los excélticos Beltrán y Rubén Blanco. La cita será el domingo 1 de marzo a las 21 horas.

Entre ambos compromisos, al Celta le espera una complicada eliminatoria europea contra el PAOK de Salónica. Ambos se jugarán el pase a los octavos de final de la Liga Europa. Ya se enfrentaron el pasado mes de octubre en Balaídos con victoria de los célticos por 3-1, aunque los griegos se adelantaron en el marcador. Este jueves arranca en tierras helenas la eliminatoria, que tendrá continuidad una semana después en Vigo. Tres días después, los de Giráldez se medirán al Girona y después conocerán cuáles han de ser sus objetivos para lo que resta de curso.