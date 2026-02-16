El PAOK empata sin goles ante el líder antes de recibir al Celta
redacción
El PAOK Salónica, rival del Celta en los dieciseisavos de final de la Europa League, empató sin goles en su feudo del estadio Toumba frente al AEK de Atenas, líder de la Superliga griega. El AEK ponía su liderato en juego frente al PAOK, que tenía, si ganaba, la posibilidad de dar caza en la tabla al conjunto ateniense. Ravan Lucescu contó con las bajas por lesión de Konstantelias y Despodov, pero el técnico rumano sí pudo disponer de Dimitros Chatsidis, que fue duda durante algunos días por el golpe recibido en el anterior encuentro liguero contra el Aris, del delantero Giorgos Giakoumakis, cuyo concurso era también dudoso. El artillero no podrá jugar este jueves contra el Celta por sanción.
Pese a no doblegar al líder, el PAOK llega al partido contra los celestes sin derrotas en sus últimos tres encuentros. Puntuó la pasada jornada firmando otro empate sin goles contra el Aris en el derbi de Tesalónica, y el pasado miércoles se clasificó para la final de la Copa de Grecia dejando en la cuneta al Panathinaikos de Benítez, al que ya había superado previamente a domicilio en la ida, por 2-0, precisamente con goles de Giakoumakis y Chatsidis.
Los de Ravan Lucescu no pierden en su feudo del estadio Toumba desde hace más de un año. Su última derrota se produjo el 13 de febrero de 2025, contra el CSKA de Sofía en la Europa League.
