Jutglà sonríe tras un gol con 19 pases en 52 segundos

El Celta empató en Cornellà-El Prat gracias a los goles de dos jugadores con pasado en el Espanyol: Ferran Jutglà y Borja Iglesias. El marcador del partido del sábado lo abrió Jutglà al culminar una jugada de pizarra que llevaba el sello inconfundible de su entrenador, Claudio Giráldez. El delantero catalán ponía fin a casi cuatro meses de sequía goleadora que le llevaron a atravesar malos momentos que desembocaron en no ser incluido en varias convocatorias.

El partido arrancó con el dominio territorial del Espanyol, pero el Celta disponía de las acciones ofensivas más claras cuando en el minuto 38 marcó el primer gol tras una jugada larga, que duró 52 segundos, y en la que intervinieron casi todos sus jugadores, que completaron la acción en 19 pases. Inició su portero, Radu, el balón pasó por sus defensas y desde la retaguardia Javi Rodríguez filtró un pase vertical hacia Borja Iglesias, que se encontraba en el círculo central, de espaldas a la portería rival. El compostelano controló el balón con el cuerpo y lo cedió a Fer López, que hizo un control orientado hacia la derecha y puso un pase en profundidad para la carrera de Rueda por el carril. El malagueño ganó el esprint a su marcador y puso un centro raso al segundo palo. El balón cruzó toda la portería, a cuyas inmediaciones llegaban Jutglà y El Hilali, que se lanzó al suelo en busca del balón que no llegó a tocar. Sí lo contactó Jutglà para rematar a una esquina de la portería de Dmitrovic. El catalán culminó una jugada que fue habitual en el Celta Fortuna de la mano de Giráldez.

En menos de un minuto y en casi una veintena de pases, el equipo vigués desmontaba con mucha clase el entramado defensivo del Espanyol. Además, Jutglà volvía a celebrar un gol en la Liga, después del doblete anotado ante Osasuna en El Sadar, a finales de octubre. Alegría inmensa del delantero, que pone fin así a unos complicados meses en Vigo.