El Fortuna resiste y luego golea

El Celta Fortuna, sin hacer un partido brillante, realizó un enorme ejercicio de resilencia para acabar ganando un encuentro en el que el Avilés se había puesto por delante hasta en dos ocasiones. Los vigueses supieron sufrir y mantenerse vivos en el choque, gracias en gran medida a las buenas intervenciones de Coke Carrillo, para esperar su momento y encadenar su quinta jornada sin perder. La victoria, unida a la derrota del Pontevedra ante el Cacereño (1-0), permite al filial céltico consolidar su segunda plaza y gozar de seis puntos de margen sobre los pontevedreses.

Somuah gana el balón antes de anotar el segundo gol del Fortuna. | MARTA G. BREA

Pese al resultado final, el partido no fue tarea sencilla para el Fortuna. El Avilés planteó un encuentro muy físico que complicó mucho las cosas a los vigueses. El buen inicio de encuentro visitante tuvo su reflejo en el marcador antes de cumplirse el minuto 10 de partido, en un contragolpe dirigido por Kevin Bautista, quien vio muy bien la llegada por banda derecha de Raúl Rubio para que éste pusiese un peligrosísimo centro raso. Coke Carrillo logró interceptar el envío antes de que Cayarga pudiera rematarlo pero la pelota quedó muerta para que el propio Kevin Bautista, muy atento, acabase enviándola al fondo de la portería viguesa.

El Celta Fortunapudo equilibrar el partido al cuarto de hora gracias a un robo de Ángel Arcos cerca del área rival que finalizó con un disparo de Dela ligeramente alto.También rozaron el gol los locales a la media hora, en una rápida combinación en la frontal entre Óscar Marcos, Somuah y Capde para que éste último disparase por encima del larguero.

Sin embargo, el Avilés continuaba teniendo el partido controlado y sólo las buenas intervenciones de Coke Carrillo evitaban el gol rival. Primero al tapar muy bien un mano a mano de Raúl Rubio en posición algo escorada. Luego, al despejar de cabeza un peligroso balón en profundidad que finalizó con un intento de vaselina de Campadabal que se marchó muy alto. Y, por último, a cinco minutos del descanso, con una extraordinaria mano abajo para mandar a córner un gran disparo desde la frontal de Gete.

Parecía que el 0-1 podía ser el menor de los males para el Celta Fortuna al descanso cuando Hugo González se inventó una falta al borde del área avilesina y, en posición en teoría más adecuada para el intento de lanzamiento directo de un zurdo, sacó toda la magia de su pierna derecha para poner el balón en la escuadra.

El Avilés no tardó mucho en volver a ponerse en ventaja en el marcador. En un córner Gete en el segundo palo devolvió el balón al primero para que Campadabal lograse el 1-2. de lSin embargo, el enorme esfuerzo físico realizado hasta el momento empezó a pasar factura a un conjunto visitante. Somuah aprovechó las muestras de debilidad para ganar el cuerpo a cuerpo en un balón dividido a Babin, quedándose solo ante Nando para empatar de nuevo el partido con media hora aún por delante.

El Fortuna empezaba a crecer y ahí apareció Hugo Burcio. Primero para conducir un contragolpe y abrir a banda para que Hugo González colocase un pase raso que Álvaro Marín empujó al fondo de la red. Y a cinco minutos del final para recoger un balón en la banda, conducir hacia el centro buscando un compañero y acabar encontrando un hueco en el medio de toda la defensa visitante para plantarse mano a mano ante Nando y sellar la victoria céltica.