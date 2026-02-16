El doble pivote mutante

Claudio Giráldez apostó para la visita al campo del Espanyol por la décima pareja de pivotes de la temporada. En la línea que más rotaciones registra el Celta apareció Fer López como compañero de Miguel Román en Cornellà-El Prat. Fue la mayor sorpresa del once de Giráldez este pasado sábado. Hace menos de un mes nadie hubiese imaginado que ese dúo de mediocentros estaría gobernando el juego céltico a mediados de febrero. Primero porque Fer López estaba en el Wolverhampton; después, porque Miguel Román había sido hasta hacía poco la cuarta opción del técnico porriñés para el mediocampo. Pero en las últimas semanas se dieron las condiciones para poder disfrutar de una pareja de pivotes de una enorme calidad técnica, de las que podría dejar huella en el fútbol. Además de la consolidación del gondomareño en la élite, el celtismo pudo disfrutar a finales de enero del regreso del canterano emigrado a Inglaterra.

Tras la excelente actuación de ambos ante el Espanyol, se espera que Giráldez recurra con mayor asiduidad a este dúo de buenos ‘peloteros’.

Complementarios

El Espanyol sufrió ante la calidad técnica de la pareja de pivotes del Celta, que imprimió verticalidad a la circulación del balón y generó más peligro en el área de Dmitrovic que los blanquiazules en la de Radu, pese al equilibrio en la posesión del balón. Desde el primer momento, Román y López se complementaron tanto en las labores de creación como de contención, destacando en la seguridad en el pase, lo que evitó situaciones comprometidas para la zaga celeste durante la primera mitad. Tras el descanso, el doble pivote céltico mantuvo su superioridad en el centro del campo y el Celta lo aprovechó para generar más peligro ante Dmitrovic. Con el cansancio llegaron algunas imprecisiones, como en la pelota perdida por Fer que acabó en gol del Espanyol. Poco después, Miguel también erró un pase que comprometió a la zaga celeste. Giráldez diluyó esta pareja en los minutos finales del partido.

Viejos conocidos

Ante el Espanyol, Giráldez eligió un centro del campo que acumulaba un largo recorrido en el filial durante las dos anteriores temporadas. Miguel Román se incorporó al Fortuna en el verano de 2023 para iniciar una temporada en la que también irrumpió en Primera RFEF el todavía juvenil Fer López. El gondomareño abandonaba el Pontevedra para reforzar un centro del campo céltico desde el que Hugo Sotelo había dado el salto al primer equipo. En ese primer año en la cantera celeste, Román formó pareja de pivotes con Damián Rodríguez, mientras que a López se le reservaba un papel más ofensivo, como mediapunta o interior escorado a la derecha. Así ocurrió también el curso pasado, en el que Giráldez reclamó al vigués a partir del mes de diciembre. Año y medio habían compartido vestuario dos futbolistas que se reencontraron a finales de enero en el primer equipo vigués y el sábado formaron el doble pivote en Cornellà-El Prat. Y en muchos automatismos del juego quedó patente la conexión que existe entre ambos tras los muchos partidos y entrenamientos compartidos en el filial. Román, con 23 años recién cumplidos, y López, con 21, han ganado en los últimos meses el poderío físico necesario para equilibrar los duelos cuerpo a cuerpo que son tan habituales en el centro del campo.

Alternativas

La irrupción de Fer López como pivote defensivo coincide con el fichaje de Matías Vecino, que debutó en los últimos minutos del partido del sábado. El veterano centrocampista uruguayo es otra de las alternativas que podrá manejar Giráldez en lo que resta de temporada en una posición en la que ya ha utilizado diez parejas diferentes. Ya no están en el equipo celeste ni Damián Rodríguez ni Fran Beltrán; Sotelo ha perdido relevancia y ya encadena tres jornadas de Liga sin jugar. Su compañero Moriba también ha visto reducida su presencia. Ambos llegaron a constituir la pareja de pivotes más frecuente del Celta en la primera parte del campeonato. Entre tanto, Miguel Román ha dado un paso adelante para convertirse en un habitual en el once. Ahora aparece Fer López y queda por saber el papel que tendrá Vecino en este doble pivote mutante.

La plantilla del Celta descansó ayer tras sumar un empate en el campo del Espanyol. El equipo regresa esta mañana a los entrenamientos en Afouteza para preparar el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que el jueves le enfrenta al PAOK en la ciudad griega de Salónica a partir de las 18:45 horas.

Para esta nueva cita europea, Giráldez dispone de toda la plantilla, a excepción del recién llegado Álvaro Núñez, con problemas de pubalgia. Giráldez suma más efectivos, pues el club ha inscrito también a Joseph Aidoo y el técnico cuenta con el uruguayo Matías Vecino, procedente del Lazio, que debutó el sábado.