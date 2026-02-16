Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ninis vs. sisisSindro de AngelmanEspanyol-CeltaMapa extranjerosA miña gran cidadeEstela
instagramlinkedin

Fútbol Juvenil

El Celta se pone el mono de trabajo ante el Racing

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Trabajada victoria del Celta en Santander. Los vigueses sabían de la importancia de los tres puntos en juego. Fue un partido intenso, con los dos equipos tratando de hacerse con el control del centro del campo. Los dos equipos dispusieron de varias ocasiones para marcar, aunque fueron los celestes los que aprovecharon su mejor ocasión para lograr la victoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents