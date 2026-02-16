Fútbol Juvenil
El Celta se pone el mono de trabajo ante el Racing
Trabajada victoria del Celta en Santander. Los vigueses sabían de la importancia de los tres puntos en juego. Fue un partido intenso, con los dos equipos tratando de hacerse con el control del centro del campo. Los dos equipos dispusieron de varias ocasiones para marcar, aunque fueron los celestes los que aprovecharon su mejor ocasión para lograr la victoria.
