El árbitro anuló el gol céltico por «acción forzada» de El Hilali ante Pablo Durán

El gol anulado al Celta ante el Espanyol sigue coleando y pocos entienden la decisión del árbitro Cuadra Fernández después de justificarlo por una «acción forzada» del defensa Omar El Hilali cuando disputaba el balón al céltico Pablo Durán. La acción la finalizó Borja Iglesias, desde el suelo, aunque parte de su cuerpo estaba en fuera de juego. El mundo del arbitraje tampoco entiende la decisión del colegiado madrileño.

Pocas horas después de la finalización del partido en Cornellà-El Prat, LaLiga hizo público el audio entre el árbitro del VAR, Iván Caparrós, y el principal, Guillermo Cuadra, sobre esa polémica jugada. «Guille, te recomiendo una revisión para que valores un potencial fuera de juego. Es Omar el que contacta con el balón en el último momento, para que valores si la acción de Omar es forzada», apunta Caparrós. «Ese toque habilita porque es una acción forzada por parte del defensa, que nunca habilitaría a Borja, que está en fuera de juego. La pelota está dividida y ha forzado el jugador el último toque del rosa (el céltico)», concluyó Cuadra Fernández.

Un exárbitro como Iturralde González dijo tras conocer el veredicto del colegiado madrileño: «Es prostituir la interpretación de la regla». Pérez Burrull, por su parte, se quedó en calificarla como «una interpretación incorrecta de la norma del fuera de juego». El analista arbitral Mr. Asubío, rectificó su apoyo inicial a la anulación del gol de Borja Iglesias: «Cada vez la veo más como un error arbitral y, por lo tanto, gol legal».