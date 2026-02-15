Otra remontada del Celta Fortuna

No falló el Celta Fortuna en un fin de semana muy importante en el que pincharon casi todos los equipos que compiten con ellos por meterse en el play-off de ascenso a Segunda. Los de Fredi Alvarez lograron un triunfo incontestable tras una nueva remontada ante un Avilés que se adelantó dos veces, pero que se vio impotente para frenar el caudal ofensivo del filial en el segundo tiempo cuando el partido estuvo en manos de Hugo Burcio y de Antañón que empujaron al equipo hacia una nueva victoria.

No fue un día sencillo porque el Avilés encontró premio casi siempre que se acercó a la portería defendida por Coke. Kevin adelantó a los asturianos a los diez minutos aprovechando la incomodidad que los vigueses mostraron en el arranque del partido, que fue cuando peor se les vio. Pero justo antes del descanso Hugo González, al ejecutar un lanzamiento directo de falta, igualó para los de Fredi y pintó de mejor color el panorama de cara al segundo tiempo.

Pero volverían a torcerse las cosas para el Fortuna cuando Campabadal volvió a poner por delante al Avilés en una jugada en la que estaba en aparente fuera de juego. La reclamación de Fredi para acudir al vídeo sirvió de poco y el 1-2 siguió en el marcador. Pero para entonces el Fortuna ya era otra historia con la entrada de Burcio en el campo. El mediocentro le cambió la cara al partido por completo. Eso y el acierto en ataque. Primero fue Somuah quien devolvió la igualdad al marcador y poco después una gran transición del Celta Fortuna fue finalizada por Alvaro Marín para adelantar al filial céltico. Ya en pleno apogeo, Hugo Burcio culminó una impresionante jugada personal para ponerle el lazo a la victoria.

Tras este triunfo el Celta Fortuna se coloca a nueve puntos del líder Tenerife, que también pinchó esta semana, pero lo más importante es que aumenta a seis la diferencia sobre su inmediato perseguidor y nueve sobre el sexto clasificado, es decir sobre la frontera que marca la zona de los equipos que pelearán por el ascenso.