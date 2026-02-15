Esa extraña meteorología

El fútbol, como la meteorología, sigue hurtándole secretos al escrutinio de la ciencia. Ambas disciplinas se pueden reducir a fórmulas matemáticas. Las dos se dilucidan en ángulos, velocidades, fuerzas, temperaturas... En múltiples componentes que se adhieren o colisionan para producir un resultado que traslada su aritmética a la vez que la trasciende. A largo plazo existen modelos predictivos relativamente fiables: Barça o Madrid ganarán la Liga y en Vigo lloverá más que en Almería.

A corto plazo, sin embargo, el fútbol y la meteorología resultan a veces indescifrables. «Almería está viviendo un particular e inusual idilio con los paraguas», titulaba el Diario de Almería en 2022. El Celta encadena dos empates y dos derrotas en Liga habiendo acumulado más méritos que cuando encadenó cinco victorias y un empate entre diciembre y enero. Articularemos razones a posteriori, una leve alteración en las isobaras o una decisión arbitral, para tranquilizarnos pensando que habitamos en una realidad coherente, sujeta a reglas precisas.

Cuando lo inmediato nos desorienta, hay que alargar la mirada. La meteorología moderna nació en noviembre de 1854, cuando el barómetro y el cable permitieron concluir que la tormenta que había destrozado la flota anglofrancesa en Crimea era la misma que antes había atravesado Europa durante cuatro días. La lógica del fútbol nos asegura que el gran juego desplegado ante el Espanyol ofrecerá réditos en otros partidos. Siempre acaba saliendo el sol. O no. Cualquiera sabe. El fútbol es una extraña meteorología.

El nuevo Fer. Con Fer ha mejorado todo menos los resultados. Otra contradicción. Como sucedió con Aspas, Fer ha vuelto de Inglaterra crecido pese a no haber casi jugado. Ha ganado repetición en los esfuerzos y dureza en las cargas. Ha ampliado su despliegue. Esa progresión ha permitido a Claudio ejecutar lo que soñaba. La combinación con Román en la medular superó la prueba. Impulsó el control y la circulación sin afectar a la recuperación y presión. El Celta vuelve a sentirse cómodo con el balón. Fer debía consolarnos de la retirada de Aspas. Estamos condenados a disfrutar cada instante que nos quede de ambos como joyas únicas e irrepetibles.

Las alturas. La ubicación de Fer imprimió sobre todo al Celta una mayor variedad en las alturas en la relación con el balón, que es un elemento mucho más importante que cualquier dibujo teórico. Es la asimetría fértil que Claudio desea. Un Celta que se vuelca hacia la derecha para generar espacio en la izquierda; un Rueda que gana por fuera y un Carreira que gira hacia dentro; un Williot que busca el espacio o el desborde y un Jutglá que se incrusta como segundo delantero...

El plan de partido. Claudio ha logrado cuadrar muchos círculos desde que ascendió al cargo.

Ha impulsado la cantera y la competitividad. Ha rotado conservando la estabilidad del vestuario. Ha impulsado cachés sin que las ventas lo hayan desequilibrado. Ha sabido construir un proyecto con una identidad reconocible, incluso cuando ha variado sus apuestas y recursos. Claudio superó claramente a Manolo, el rival que más se le había atragantado tácticamente. No es casualidad que sucediese cuando ha dispuesto de ocho días para ensayar su plan de partido. Lo sucedido ayer incrementa el mérito de esta temporada, jugando tantas veces cada tres.