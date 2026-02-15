El Celta vive una odisea para poder llegar a Melilla

El Celta Femxa Zorka está viviendo una auténtica pesadilla para poder llegar a Melilla y jugar el partido que lo enfrentará al equipo de la Ciudad Autónoma.

La expedición céltica partió ayer sábado del aeropuerto de Peinador a las 6.30 horas hacia Madrid. La conexión desde Barajas hacia Melilla era a las 11.25 horas, pero el avión ya no salió. Las malas condiciones climatológicas en la Ciudad Autónoma llevaron a cancelar el vuelo. A partir de ese momento llegó el problema de la reubicación. Al ser un grupo fue imposible que pudieran viajar ayer, por lo que el equipo tuvo que hacer noche en Madrid, ya que la compañía aérea los reubicó para un vuelo esta misma mañana.

Mientras tanto, el club contactaba con el Melilla y con la Federación. Se barajó el aplazamiento del partido, pero por problemas de fechas se decidió finalmente jugarlo esta tarde, fijando el inicio del partido para las 19:30 horas.

En un principio las condiciones meteorológicas previstas para la mañana de hoy en Melilla mejoran de forma sustancial, por lo que la plantilla no tendrá problemas para llegar a Melilla.

Si el viaje de ida fue una odisea, el regreso a Vigo no se prevé mucho mejor. El equipo tendrá que hacer noche en Melilla, e iniciar el regreso a Vigo mañana lunes, si el tiempo lo permite.

En lo estrictamente deportivo, Cantero cuenta con todas las jugadoras disponibles, aunque la entrenadora reconoce que «hemos tenido semanas mejores, pero creo que somos un equipo que juega junto, que juega colectivo y eso nos hace peligrosas».

Melilla es un equipo con mucha presencia de excélticas. Y es que Marita Davydova no es la única con pasado celeste, ya que en la lista hay que incluir a Anne Senosiain, Laia Moya y Alejandra Sánchez.

Para la entrenadora del equipo vigués «la clave del partido es que hagamos esa parte de ser nosotras, de estar muy solidarias atrás, de estar con muchísima energía, de encontrar soluciones a los problemas que nos genera el equipo contrario, de dominar el rebote defensivo. Ellas nos hicieron mucho daño en el partido de aquí de casa, en el rebote y en el contraataque. Hay que estar sólidas en cosas tácticas. A sobreponernos a lo que vaya pasando en partido, a ser sólidas, a aguantar 40 minutos y, bueno, ver hasta dónde nos lleva un poco el encuentro».

El equipo de la Ciudad Autónoma ocupa la quinta posición con catorce victorias y cinco derrotas. A nivel clasificación, su primer objetivo es llegar a la cuarta plaza y acercarse lo máximo posible a la tercera, que está a dos victorias.

En el cuadro azulón, la principal duda del técnico Álex Gómez es la de la base argentina Macarena D’Urso. El cuerpo médico está apurando para que pueda ser de la partida, ya que es una pieza muy importante. n

PABELLÓN: Guillermo García Pezzi. HORA: 19.30 Horas.