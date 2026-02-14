Manolo: «No me voy a meter en más charcos en toda la temporada»

Manolo González afirmó ayer que la mala dinámica del Espanyol, con un punto de los últimos 18 posibles, se soluciona «teniendo cabeza, calma y siendo positivos», y ha añadido que «no por llegar aquí y pegarle fuego a todo esto va cambiar».

González, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, opinó que la racha cambiará de tono cuando el bloque obtenga «un resultado bueno». Además, insistió en una lección clave: «En Primera División, el día que no estás bien te penaliza. Necesitamos estar a nuestro mejor nivel para ganar».

El técnico recalcó que la receta para superar la mala racha pasa por «tener calma» y «recuperar la versión» del equipo previa al parón navideño. «Desde la tranquilidad, volver a crecer. No volvernos locos cuando pasa algo en el partido que nos perjudica ya sea una decisión arbitral o un gol del rival», ha añadido.

El preparador del cuadro blanquiazul avanzó que el equipo llega preparado al encuentro de frente al Celta: «Esperamos hacer un partido bueno como estábamos acostumbrados en las últimas semanas. Competiremos al máximo nivel». Además, recordó que la «unión» entre la afición y el equipo es clave.

Manolo evitó avivar la polémica que estos meses ha tenido con Claudio Giráldez, que dio por enterrada. «No voy a comentar nada del tema de Giraldez porque, comente lo que comente, le vais a dar un vuelta Tengo muy claro que no me voy a meter en más charcos en toda la temporada», declaró el lucense, que elogió el trabajo del porriñés: «Para mí es un gran entrenador. Pienso que es un equipo que juega bien al fútbol, me gusta cómo juega, que es reconocible y eso es lo mejor que te pueden decir como entrenador. No tengo más que decir. Ahí está el rendimiento del Celta desde que es entrenador. No voy a entrar a valorar opiniones que no son mías, son opiniones que tuvo él y no voy a entrar ni a valorarlas».