El pase en el gol anulado a Borja Iglesias: ¿forzado o no?

Guillermo Cuadra consultó el VAR y sin mucha dilación anuló el 1-2 de Borja Iglesias, que había concedido inicialmente en el partido entre el Espanyol y el Celta. El árbitro llamó a los dos capitanes, Starfelt y Cabrera, para ofrecerles unas breves explicaciones. Nadie supo muy bien, sin embargo, en qué había consistido el fuera de juego decretado. Tras el choque se iría aclarando, aunque para incrementar la controversia; una acción en la umbría de la interpretación, cuya resolución muchos cuestionan.

Iván Caparrós, al frente de la sala VOR, aconsejó la revisión por una situación que ni Cuadra ni sus asistentes habían percibido. Durán intenta controlar, El Hilali le roba el balón antes de que dispare, modificando la dirección, y Borja remacha desde el suelo. El ariete, antes de revisar las repeticiones e ignorando de quién le había llegado el balón, aceptaba el dictamen aunque reclamando una pena máxima de Cabrera en su intento previo de remate. «Han dicho que yo partía de fuera de juego y por eso lo han anulado. Mi sensación es que hay un penalti sobre mí».

Borja Iglesias remata desde el suelo en la jugada que fue anulada. / ENRIC FONTCUBERTA

Ya sabiendo que el balón había procedido de un local, Claudio se resignaba: «Me dice que no hay intención en el toque y eso hace que sea fuera de juego. Lo ha decidido así y hay que aceptarlo». Manolo González admitía cierta confusión: «Parece una acción en la que realmente creo que (Borja) se aprovecha de la situación. Al caer está en ventaja con respecto a Lele (Cabrera), que si no, puede despejar ese balón. Parece fuera de juego. Son situaciones que hoy son favorables, pero que nos tendrían que aclarar un poco más».

La clave del embrollo se origina en la final de la Nations League 2021 en San Siro, entre Francia-y España. Theo Hernández pasa en profundidad a un Mbappé en fuera de juego. Eric García toca ligeramente el balón al intentar cortarlo y Mbappé acaba marcando el 2-1. Los árbitros ingleses Anthony Taylor, sobre el césped, y Stuart Atwell, en la sala VOR, decidieron validarlo al entender que Eric había tocado voluntariamente.

Esa acción provocó un debate y la International Football Association Board impulsó una nueva aplicación de la norma. Desde entonces, el toque de un rival no habilita a un jugador en fuera de juego en tres supuestos: 1) si el balón procede de un rebote, desvío o salvada de un defensor; 2) si el defensor se encuentra el balón de manera inesperada; si se ve sorprendido por la llegada del mismo y su gesto es una mera reacción instintiva al intentar jugarlo; si no tiene opciones ni tiempo, el balón viene jugado por última vez desde una corta distancia, con velocidad, sin tiempo para realizar un control del cuerpo y la situación; 3) si el defensor toca el balón de manera forzada, teniendo que extender sus extremidades para alcanzar el balón, con poco control de la situación. Por contra, es juego deliberado y habilita la posición adelantada del atacante: 1) si el defensor decide ir a jugar el balón (acción); si tiene tiempo y opciones para jugarlo y lo hace de una forma controlada y no forzada; 2) una mala acción técnica del defensor cuando tiene control de su cuerpo y tiempo para jugar el balón no invalida el juego deliberado y, por tanto, habilita la posición del atacante.

Cuadra decidió que El Hilali había tocado el balón de manera forzada y así lo refrenda Uxío Caamaño en su cuenta de X (Mr. Asubío) y como asesor en Radio Galega. «O toque posterior de Omar El Hilali, ao facelo de maneira forzada, non habilita a posición de fóra de xogo do Panda». Otros analistas opinan lo contrario. «Para mí el gol es legal al cien por cien. Es prostituir la interpretación de la regla», sostiene Eduardo Iturralde en Carrusel Deportivo y añade en su cuenta de X: «El espíritu de la regla cuando se habla de manera forzada es cuando te viene el balón de manera inesperada con mucha velocidad, nunca para un balón que está por el suelo y tú voluntariamente decides despejar ese balón». Alfonso Pérez Burrull apuntala en Radio Marca: «Es una interpretación incorrecta de la norma. El defensa juega voluntariamente el balón a ras del suelo y habilita a Borja Iglesias». Una acción que tal vez el CTA decida incluir en su revisión pública semanal de las acciones más controvertidas.

El delantero del Celta Borja Iglesias ha explicado, después de la igualada contra el Celta en el RCDE Stadium, que tanto él como sus compañeros están «contentos por empatar», pero con «la sensación» de que podrían haber ganado.

El futbolista santiagués ha aplaudido el trabajo de su equipo: «Hemos conseguido neutralizar a un equipo que juega directo y saca muchos centros, es muy peligroso. Hemos defendido muy bien el área, robando, poniéndonos por delante. Hemos reaccionado bien después del 2-1».

Borja Iglesias ha afirmado que el Celta está «en un buen momento de juego» y tiene «muy claro cómo entrar en los partidos».

«Debemos seguir mejorando, pero con balón podemos hacer daño. Tenemos muchas variantes. Nos da rabia no ganar porque hacemos muchas cosas bien», ha analizado el máximo artillero del cuadro celeste.