Duelo clave por el play-off para As Celtas

A todo o (casi) nada. El Real Club Celta tiene la oportunidad de bajar los humos a la Real Sociedad B, un directo rival este sábado en el campo 4 de las instalaciones de Zubieta (16:00 horas, arbitraje de Naroa Garayalde). El choque se corresponde con la decimoctava jornada del grupo 1 de Segunda Federación. La temporada se va acabando y los duelos empienza a adquirir un valor especial.

Porque las de Vicky Vázquez, pese a que no pasaron del empate frente al colista el sábado anterior, sí se aprovecharon de la derrota donostiarra en Lezama (2-0) y del traspié del Racing en A Coruña (1-0) para colocarse en la segunda posición (35 puntos), con la Real B tercera (34) y el Racing de Santander cuarto (33), aunque a costa de que el Eibar B (31) se haya metido en la pelea cuando el Burgos (29) pierde gas. La estrechez de la clasificación garantiza una pelea terrible hasta el final.

La entrenadora celeste ha convocado a dieciocho jugadoras para este desplazamiento. Regresa Paula Vior, “Pañu”, el faro de la línea defensiva desde la primera jornada a la decimoquinta y se cae de la lista Tati Cruz como principales novedades.

As Celtas necesita la victoria si quiere seguir a moderada distancia del líder, el B del Athletic (43). Las leonas juegan este domingo en Alcalá de Henares contra el Atlético C (13:00 horas). Como poco, el cuadro vigués quiere rascar un empate que, de entrada, daría a las gallegas ventaja en el golaveraje particular. En A Madroa, el triunfo fue local (2-0, goles de Noela y de Nara). Y visto el equilibrio de fuerzas entre los onces que pelean por el subcampeonato, no es una cuestión menor llevarse al zurrón los enfrentamientos directos si el final de liga continúa tan apretado a efectos clasificatorios.

Llegados a este punto hay que recordar que asciende directamente uno (las bilbaínas ahora mismo tienen parte del trabajo hecho y tienen una sólida ventaja) y que el segundo juega el play-off. El tercero podría también disputarlo si es el mejor de los tercer clasificados de los diferentes grupos. Por eso la trascendencia del duelo de hoy en Zubieta.

El partido podrá seguirse en directo a través del canal del Celta en Youtube desde media hora antes de su inicio. La jornada maneja otro duelo directo de interés para las celestes, pues el Racing, cuarto, recibe al Real Burgos, sexto (domingo, 12:00 horas).

Noticias relacionadas

As Celtas Sporting. La 3ª Federación descansa. Y el segundo equipo vigués, también. El equipo que dirige David Ferreiro regresará el próximo domingo 22 con duelo en A Madroa frente al Friol. Ese fin de semana, el primer equipo céltico también será anfitrión, pero el sábado (16:00 horas) contra el Madrid CF B.