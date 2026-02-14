Claudio: «El cuarto árbitro no sabía explicármelo»

Claudio Giráldez, cuyo enfado con el desenlace del partido y sobre todo la forma en que se produjo era bien elocuente en su cara, explicó después del empate contra el Espanyol que se va «muy contento con el partido» de su equipo y «con la sensación» de que han podido llevarse «más» puntos del feudo catalán.

Giráldez, en rueda de prensa, ha aplaudido el rendimiento del Celta: «Hemos interpretado muy bien lo que quería que pasara en el partido. Nos han tirado tres veces a portería, los dos goles y la de Edu Expósito en el minuto cinco. Es una pena porque creo que los dos goles son evitables y por eso no nos hemos llevado un premio mayor».

El preparador ha añadido que en el plano ofensivo, el bloque gallego ha atacado «con calma» durante todo el partido. «Hemos tenido momentos en los primeros quince minutos de la segunda parte para matar el partido. No hemos tenido el acierto que nos gustaría y nos vamos con un punto que es lo que cuenta», ha comentado.

Preguntado por el gol anulado por fuera de juego a Borja Iglesias en el minuto 77, el entrenador del Celta ha respondido de forma escueta: «Lo ha decidido así el árbitro y hay que aceptarlo. Cuesta. Me comunica que el toque del jugador del Espanyol (El Hilali) no es intencionado y eso hace que sea fuera de juego».

Giráldez, además, ha añadido que las explicaciones del colegiado sobre este episodio han llegado después de finalizar el encuentro y no antes. «Hay posible penalti, posible fuera de juego, agarrones... Es una acción con muchas cosas. El cuarto árbitro no sabía explicármelo», ha relatado.

Días mejores y peores

«Es un momento de tensión, hay que respetar el arbitraje que tenemos. Hay días mejores y peores para todos», ha añadido el responsable del banquillo gallego en un intento por rebajar un poco la tensión y el enfado por lo sucedido.

Por otra parte, el entrenador del Celta ha destacado la elevada «competitividad» interna. «Son 18 jugadores los que han hecho gol ya esta temporada y somos el equipo que más goles mete desde el banquillo. Esto hace que la gente entre muy enchufada. Me alegro por la unidad que veo», ha reflexionado. Aunque no le gusta individualizar en exceso acabó por reconocer el gran partido de Fer López y lo mucho que le da al equipo en este caso en la posición de mediocentro: «Ha hecho un gran partido en esa posición pero es que es un futbolista que se pueda adaptar de maravilla a muchas zonas del campo y posiciones. Ha combinado bien, ha estado tranquilo y eso es lo que queremos, que nos ayude mucho haciendo partidos así».

