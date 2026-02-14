Prueba de fuego en Cornellà

Prueba de fuego para el Celta que, tras sumar 1 de los últimos 9 puntos en disputa, visita al Espanyol, inasequible hasta la fecha para Claudio Giráldez, en un duelo con la sexta plaza en juego (RCDE Stadium, 14.00 horas, Movistar LaLiga). Un choque entre equipos con estilos contrapuestos que llega precedido de polémica por el cruce de declaraciones –con posteriores disculpas del técnico céltico por criticar el planteamiento de su homólogo perico–, que ambos protagonizaron tras el encuentro de Balaídos.

Los dos entrenadores prefirieron ayer enterrar el hacha de guerra para centrarse en lo futbolístico, en busca de una victoria que decidirá provisionalmente la sexta plaza, pero que servirá también para acabar con la mala dinámica de uno de ellos en las últimas jornadas.

Giráldez ha pedido a sus jugadores que aprendan de los errores y reincidan en las cosas que su equipo sí hizo bien frente a un rival muy sólido, que parece tenerle bien tomada la medida, pero que encara el encuentro en su momento de forma más bajo del curso. Seis derrotas en siete partidos encadena el conjunto de Manolo, que apenas ha sido capaz de sumar un empate en el campo del Levante desde que arrancó el nuevo año.

La seguridad defensiva que el Espanyol había venido mostrando a lo largo de toda la temporada ha desaparecido de la noche a la mañana sin causa aparente. Pese a que la situación en la tabla sigue siendo envidiable, los 14 goles en contra recibidos en los últimos seis encuentros son un severo toque de atención para los pericos.

Dinámica

Tampoco llega el Celta, pese al buen encuentro firmado sin réditos contra Osasuna, en su momento más dulce. El único punto sumado en las últimas tres jornadas, un triste empate sin goles, frente al Getafe, apenas le ha alcanzado al equipo vigués para mantener las séptima plaza tras tres fallidas tentativas de asaltar la sexta, que ahora pretende arrebatar al Espanyol.

El técnico celeste cuenta con una única baja por lesión, la del lateral vasco Álvaro Núñez, incorporado al equipo en el último día de mercado. El bilbaíno sigue recuperándose de una pubalgia, de momento sin pronóstico de reaparición. Giráldez se ha dejado en Vigo a Carlos Domínguez, Yoel Lago y Cervi , pero ha citado a Hugo Sotelo, excluido por decisión técnica en el anterior partido.

No se esperan, pese al duelo europeo del próximo jueves ante el PAOK grandes rotaciones. Una de las novedades en el once podría ser el reciente fichaje Matías Vecino. Giráldez confirmó ayer que tendrá minutos, sin aclarar si el uruguayo saldría de partida. El técnico céltico podría dar también algún relevo en el eje de la defensa con la entrada de Aidoo o de Ristic, es probable el retorno de Mingueza a alguno de los carriles y no se descartan algún retoque en el frente ofensivo, donde la novedad podría ser Williot.

En las filas pericas destaca la única ausencia de Javi Puado, lesionado de larga duración. Manolo dispone, por tanto, de casi todo su arsenal para poner fin frente al Celta a un 2026 nefasto. Un solo punto de 18 posibles ha sumado el cuadro de Manolo, que necesita revertir con urgencia su mala dinámica con una victoria como local que se le resiste desde el pasado 7 de diciembre, cuando ganó por 1-0 al Rayo Vallecano.