Quedan apenas 50 entradas para el partido del Real Madrid
redacción
Vigo
Pese a los elevados precios, las entradas para el partido contra el Real Madrid se están despachando a toda velocidad. Quedaban ayer disponibles menos de 50 localidades para el duelo contra los de Álvaro Arbeloa, el próximo 7 de marzo, a las 21.00 horas, en Balaídos. Agotadas las entradas más baratas, a un precio de 115 euros, quedaban ayer disponibles entorno a unas 40 localidades, con precios que oscilan desde los 130 euros de Marcador Alto, pasando por los 160 de Río Alto o los 170 de Río Bajo o Tribuna Baja Córner. Tampoco quedan entradas de carné celtista, que el club puso a un precio de 105 euros. Las obras de remodelación del estadio han limitado la disponibilidad de asientos.
