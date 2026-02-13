El PAOK sigue sumando bajas para el primer asalto ante el Celta
redacción
El PAOK, rival del Celta en los dieciseisavos de final de la Europa League, continúa sumando bajas significativas en ataque para el primer asalto de la eliminatoria que va a disputarse el próximo jueves en el Estadio Toumba de Tesalónica.
La última de ellas es la del extremo Dimitros Chatsidis, lesionado en el partido de la Copa griega disputado el miércoles contra el Panathinaikos. En el anterior duelo liguero, en el derbi local contra el Aris, sufrió además un golpe el otro extremo derecho del equipo, el búlgaro Kiril Despodov, que es duda para el choque contra los celestes.
A estos dos contratiempos, se añaden las bajas por sanción de la estrella del equipo, Giannis Konstantellias, además lesionado y duda para el duelo de Balaídos, y de Georgios Giakoumanis, máximo goleador del equipo griego, con 7 dianas.
