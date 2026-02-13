Esperando a Jutglà

Ferran Jutglà y Bryan Zaragoza fueron el pasado verano las grandes apuestas de la dirección deportiva para reforzar el frente ofensivo del Celta. Siete meses después, con el equipo metido de lleno en la batalla por repetir clasificación europea, el extremo malagueño ha abandonado el barco y al delantero catalán se le sigue esperando.

Ninguno ha cumplido con las expectativas, aunque Zaragoza, que no era propiedad del Celta, se fue a la Roma dejando tres millones en caja. Mientras que el malagueño alcanzó cierto protagonismo, sobre todo en los últimos meses, el rendimiento de Jutglá ha estado claramente por debajo de las prestaciones que ofreció el pasado curso con el Brujas y llevaron al Celta a ficharlo por cuatro temporadas.

Pagó el conjunto vigués alrededor de 5 millones por el traspaso de un delantero versátil, que tanto la dirección deportiva como Claudio Giráldez consideraban un complemento «ideal» para Borja Iglesias. Las previsiones del club, sin embargo, no se han visto refrendadas en el campo.

Marco Garcés justificó la operación desde un perfil muy concreto: un atacante «versátil», «de gran movilidad» y «ojo para el espacio», capaz de alternar en las tres posiciones de arriba con rasgos de juego dinámicos, agresivos y verticales, condiciones que, según dijo el director de fútbol celeste en su presentación, «vienen muy bien a la idea de Giráldez».

Jutglá desembarcó en el Celta para aportar gol y movilidad, pero también porque, en palabras del director de fútbol celeste, «puede darnos rendimiento inmediato», algo que, pese a su buen impacto inicial, luego no se ha producido.

Aunque el gol le esquivó, sus inicios en el equipo fueron prometedores. Sin embargo, tras estrenarse con un doblete en El Sadar a Osasuna en la primera victoria liguera del curso, llegó un tramo de irregularidad que fue poco a poco minando su continuidad hasta desaparecer casi por completo de la vida competitiva del Celta. Su aportación: 2 goles y una asistencia en poco más de 1.000 minutos repartidos en 23 partidos sumando todas las competiciones. Números muy pobres en comparación con los que sumó la pasada temporada con el Brujas, con el que firmó 14 goles y 7 asistencias después de jugarlo prácticamente todo.

Problema personal

Un «problema personal» que no se ha dado a conocer y el Celta ha manejado con extrema discreción parece estar en el origen de la brutal pérdida de protagonismo de Jutglá. Desde finales de diciembre, desde que sumó su última titularidad en el Carlos Tartiere en ausencia de Borja Iglesias, el delantero barcelonés solo ha jugado 15 minutos en LaLiga, el pasado domingo contra Osasuna, tras cinco partidos consecutivos en blanco, y apenas otros 28 en la Europa League en Belgrado.

La difícil situación de Jutglà se conoció públicamente cuando Claudio Giráldez lo dejó fuera de la convocatoria para el duelo contra el Sevilla, el 13 de enero pasado alegando «motivos personales». Con el mercado en plena ebullición, la ambigüedad con que el técnico se refirió a la situación del futbolista dio pábulo a toda clase de especulaciones sobre su continuidad en el Celta que obligaron al club a desmentir públicamente su marcha del equipo. Lo hizo el propio técnico, quien defendió la necesidad de recuperar «la mejor versión» de un jugador que «puede ser importante para nosotros en momentos de los partidos».

Giráldez explicó que Jutglà no estaba a su mejor nivel «no por no intentarlo», sino porque «su cabeza le está hablando en negativo», valoró que «estaba evolucionando» y pidió «paciencia y tranquilidad» para que pudiese volver a estar disponible y, de este modo, recuperar su mejor nivel competitivo.

El preparador celeste consideró una noticia «muy positiva» los que disputó en un difícil contexto en Belgrado y le dio una nueva oportunidad el pasado domingo contra Osasuna, hasta ahora su primera y única víctima con el Celta.

Jutglà es recuperable y la marcha de Bryan Zaragoza le concede mayor ventana de oportunidad, ya que Giráldez considera una alternativa fiable al malagueño para la banda izquierda. Un dato prometedor: sus mejores números con el Brujas los firmó el pasado curso en la parte final de la temporada: 7 goles y 2 asistencias en las últimas nueve jornadas de la fase regular de la liga belga.