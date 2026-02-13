Giráldez, antes del duelo frente al Espanyol: «Nos tenemos que centrar en lo futbolístico y estar muy bien para ganar»

Claudio Giráldez ha pasado este mediodía página sobre la polémica que mantuvo con Manolo González, el técnico del Espanyol, tras el partido disputado en la primera vuelta en Balaídos, al tiempo que ha reclamado una gran versión del Celta para superar mañana en Cornellà-El Prat a un adversario que «nos ha ganado tres veces».

«Lo importante es que nos han ganado los tres partidos desde que yo estoy aquí. Nos tenemos que centrar en lo futbolístico, hemos cometido errores en declaraciones en interpretar cosas que no tienen demasiada importancia. Lo importante es quien gane en el fútbol», ha destacado el preparador celeste, que ha agradecido tener «una semana limpia» para preparar el encuentro.

«Nos han ganado los tres partidos. Tenemos que buscar recursos para mejorar esas actuaciones e insistir en las cosas que hemos hecho bien», ha precisado Giráldez, que ha resaltado la dificultad de la empresa: «Es un rival muy complicado para cualquier equipo, que está haciendo una temporada brillante. Tenemos que estar muy bien para poder ganar en un estadio que el año pasado perdimos 3-1 y fue un día de ingrato recuerdo para nosotros».

El entrenador del Celta desconoce si Manolo está enfadado por sus declaraciones tras el partido de Balaídos, que luego matizó, pidiendo disculpas al preparador perico. «No sé si está enfadado conmigo o no. Es una persona que me cae bien, tenemos amigos en común. Aclaré la situación en su momento y no tiene más importancia. Hablamos mucho, a veces no estamos del todo acertados en lo que decimos. Lo aclaré luego bien», ha comentado Giráldez, recordando que el Espanyol es sexto por méritos propios: «Los números hablan por sí mismos, es un equipo con las ideas muy claras y que está sexto en una liga tan complicada como la española. Me parece que tiene un mérito tremendo».

El técnico porriñés prevé un partido «bastante distinto» al disputado el pasado curso en Cornellà, con Manolo al borde del despido. «Ellos van sextos, están haciendo temporada muy buena. En aquel momento era un momento más complicado en lo social también para ellos, no solo en lo deportivo», ha observado Giráldez, que ha puesto en valor la evolución del Espanyol: «Es un equipo con las ideas mucho más claras, con un once muy reconocible, una manera de jugar muy reconocible. Nosotros estamos en otra situación, estamos mejor a nivel clasificatorio y tenemos que aprender de aquel partido lo que no hicimos bien».

El acierto a portería, ha sido, a juicio del técnico céltico, el factor determinante para que el Espanyol haya superado a los celestes: «Ellos han acertado más que nosotros y se han llevado esos tres partidos. Creo que hemos hecho cosas bien, pero no hemos acertado en lo más importante».

Giráldez ha convocado para el choque a Matías Vecino y ha dejado caer que el uruguayo, pese a necesitar todavía un tiempo de adaptación, tendrá sus primeros minutos como celeste: «Necesita un tiempo de adaptación en cosas tácticas, pero creo que es capaz de sobrevivir a través de eso. Estoy contento de cómo está entrenando, con una predisposición máxima a ayudar. Es una opción para mañana de inicio o de banquillo».

«Hugo Sotelo es un jugador joven, tiene que estabilizarse en muchas situaciones de la temporada»

También ha entrado en la convocatoria Hugo Sotelo, excluido por el técnico en el último partido contra Osasuna. A este respecto, Giráldez ha aclarado que el descarte del canterano frente a los rojillos fue más una cuestión de exigencia que un toque de atención. «Cuando digo que alguien no está en su mejor nivel no significa que la persona no quiera. Unas veces te encuentras mejor y otras peor. Hay contextos que te entran más o menos», ha explicado el louriñés, que ha reiterado su confianza en el mediocentro: «Es un jugador joven, tiene que estabilizarse en muchas situaciones de la temporada. Creo mucho en su nivel y tenemos que intentar que tenga el mayor nivel posible el mayor número de días posible. Es una responsabilidad de Sotelo, pero también mía».

Al ser cuestionado sobre el objetivo del equipo en vísperas de un choque que pondrá la sexta plaza en juego, Claudio Giráldez ha insistido en que la permanencia es ahora mismo la única meta que él tiene en mente: «Lo más importante para nosotros es la permanencia y supongo que para el Espanyol también. Si nosotros ganamos tenemos 36 puntos, si ganan ellos tienen 37. Si empatamos 35 ellos y nosotros 34. La salvación está en 42 o 43 cada año. Sumar nos acerca a los objetivos. Lo otro vendrá más adelante».