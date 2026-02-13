Aspas: «No pienso en el futuro, solo en disfrutar del presente»

Iago Aspas no tiene prisa por decidir si este será su último año en el campo con el Celta. El astro celeste prefiere de momento disfrutar del fútbol en una campaña especialmente ilusionante por la buena situación liguera y la posibilidad de llegar lejos en Europa. «No tengo prisa. He hablado varias veces con Marco [Garcés], pero no nos hemos puesto ninguna fecha porque tengo muy buena relación con él. Cuanto tenga tomada la decisión lo llamaré o me tomaré un café con él y lo cerraremos en cinco minutos, sea para bien o para mal», declaró ayer, sin despejar la incógnita, el moañés a este diario.

Aspas hizo estas declaraciones momentos antes de un encuentro con aficionados en la tienda Futbol Emotion, en el Centro Comercial Gran Vía, organizado por Adidas, en el que también participó Hugo Sotelo. «No tomé ninguna decisión porque no estoy pensando en el futuro. Estoy disfrutando del presente. Estamos en dieciseisavos en competición europea y séptimos en LaLiga. Creo que no se puede pedir mucho más. Igual para la semana se me enciende la bombilla y le digo que sí o igual dentro de un mes le digo que no», explicó el delantero, que sigue sintiéndose importante en el equipo: «Así me lo hace saber el cuerpo técnico cada día y estoy teniendo minutos en casi todos los partidos».

Iago reconoce que la actual temporada le ilusiona especialmente, pero prefiere no marcarse objetivos a largo plazo. «Debemos aspirar a ganar el siguiente partido. No hay que ponerse metas muy lejanas. Ya nos pasó el año pasado cuando parecía que en enero íbamos a luchar por no bajar, luego en abril parecía que podíamos ir a la Champions y al final nos tuvimos que jugar Europa en mayo. Queda mucha temporada, muchos partidos y hay que seguir disfrutando y seguir haciendo disfrutar a la gente», explicó el morracense.

La eliminatoria que arranca la semana próxima contra el PAOK ilusiona especialmente, aunque Aspas admite que el Celta deberá recurrir a una gran versión para pasar a octavos de final. «Va a ser un partido muy difícil. Ya nos pusieron las cosas difíciles aquí, en Balaídos, y encima vamos a un estadio mítico, donde aprietan mucho. Pero bueno, hemos sabido sacar este año adelante partidos en otros estadios complicados, como en el Bernabéu o hace poco en el campo del Estrella Roja», apuntó el delantero, que se mostró esperanzado en lograr un buen resultado en Salónica: «Todo lo que sea sumar y meter goles va a ser importante para cerrarlo en nuestra casa, pero no queremos menospreciar a nadie. Sabemos que en Europa no hay rival débil».

Próximo duelo

El goleador celeste se refirió también el próximo duelo contra el Espanyol, uno de los rivales que más quebraderos de cabeza le ha dado al Celta en los últimos tiempos, que el equipo de Claudio Giráldez afronta con la sexta plaza en juego tras sumar un solo punto en los últimos tres partidos. «Es un rival al que nos está costando meterle mano, pero siempre tiene que haber una primera vez y qué mejor ahora que estamos muy cerca de ellos y podemos pasarles en la clasificación. Llevamos toda la semana trabajando para conseguir los tres puntos», destacó. Y añadió: «Cuando llevas tres partidos sin ganar siempre quieres que llegue más rápido el próximo, que es el del Espanyol. Llevamos toda la semana trabajando para intentar mejorar lo que no hicimos el año pasado y la primera vuelta contra ellos y ver cómo les hincamos el diente para conseguir esos tres puntos y volver a puestos europeos».

El evento organizado por Futbol Emotion en Vigo contó también con la participación de Hugo Sotelo, uno de los nuevos referentes de la cantera, de actualidad tras ser excluido por Giráldez de la convocatoria para el último partido contra Osasuna.

El medio centro vigués restó ayer importancia a la decisión del técnico, aunque reconoció que debe trabajar más duro para retornar a su mejor versión futbolística y recuperar así el protagonismo que tuvo en el arranque de la temporada. «Ha llegado gente nueva y hay mucha exigencia, mucha competitividad, pero también hace que crezca el grupo», señaló el centrocampista, que cree que su exclusión de la última lista responde más a una cuestión de exigencia que de pérdida de confianza. «Al míster le gusta mucho rotar, pero yo también he bajado el nivel en algún entrenamiento y por eso decidió optar por otro compañero. Pero yo me noto bien, feliz y con ganas de que llegue el siguiente partido», dijo Sotelo, que espera «recuperar» su «mejor versión» y la «confianza» que le ha faltado en los últimos partidos: «Con trabajo y sacrificio puedo mostrarle al míster lo que puedo dar en el campo».

Competencia

Lejos de incomodarle el fichaje del veterano Matías Vecino, al centrocampista canterano le agrada que «venga un jugador con tanta experiencia en equipos grandes para fijarme y aprender de él».

Sotelo coincidió con Aspas en la dificultad de la próxima eliminatoria europea contra el PAOK: «Sabemos que no hay ningún partido fácil. Sabemos de sus fortalezas, pero también de nuestras virtudes y esperamos aprovecharlas al máximo para conseguir un buen resultado allí y cerrar el pase a la siguiente ronda en Balaídos».

Finalmente, el centrocampista vigués tiene buenas expectativas para el segundo tramo de la temporada: «Me gustaría jugar el mayor número de partidos y dar motivos al míster para que vuelva a contar conmigo en el once titular. Estoy contento, trabajando bien y esperando que llegue mi oportunidad».