El Real Madrid visita Balaídos el sábado 7 de marzo

El Celta ya tiene fecha y hora para uno de los partidos más esperados de la temporada, la visita del Real Madrid a Balaídos. El choque, correspondiente a la vigésimo séptima jornada de Liga, ha sido programado para el próximo sábado, día 7 de marzo, a las 21.00 horas, televisado por Movistar LaLiga.

La visita del conjunto que dirige Álvaro Arbeloa será toda una prueba de fuego para el equipo de Giráldez, que tras romper en diciembre una racha de casi 20 años sin ganar en el Santiago Bernabéu, aspira a sumar ahora ante la afición celeste un triunfo que se le resiste desde el curso 2013-14, cuando superó a los blancos con un doblete de Charles Dias (2-0).