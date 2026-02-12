El Real Madrid visita Balaídos el sábado 7 de marzo
redacción
Vigo
El Celta ya tiene fecha y hora para uno de los partidos más esperados de la temporada, la visita del Real Madrid a Balaídos. El choque, correspondiente a la vigésimo séptima jornada de Liga, ha sido programado para el próximo sábado, día 7 de marzo, a las 21.00 horas, televisado por Movistar LaLiga.
La visita del conjunto que dirige Álvaro Arbeloa será toda una prueba de fuego para el equipo de Giráldez, que tras romper en diciembre una racha de casi 20 años sin ganar en el Santiago Bernabéu, aspira a sumar ahora ante la afición celeste un triunfo que se le resiste desde el curso 2013-14, cuando superó a los blancos con un doblete de Charles Dias (2-0).
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años