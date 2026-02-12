Marián paga su «ronda» pendiente con la afición

«Paga una ronda, presidenta, paga una ronda», coreaba la afición celeste desplazada a Belgrado tras la clasificación del Celta para la siguiente ronda europea. Dicho y hecho. Marián Mouriño envió por mensajería una botella de Estrella Galicia a los aficionados presentes en el Pequeño Maracaná en agradecimiento por haber empujado al equipo de Giráldez hacia a dieciseisavos de final.