La lesión de Samu allana a Borja Iglesias el camino al Mundial

El camino del Mundial se allana para Borja Iglesias. El delantero del Celta lleva tiempo en el radar de Luis de la Fuente, que lo ha incluido en las dos últimas convocatorias de la fase de clasificación, y acumula méritos en LaLiga con registros goleadores a la altura de sus mejores tiempos. Nueve goles suma en la competición doméstica el Panda, que compite con Ferran Torres, Alberto Moleiro y Mikel Oyarzabal por alzarse con el Trofeo Zarra.

Torres, máximo artillero nacional con 12 dianas, y Oyarzabal, delantero de cabecera del seleccionador, tienen plaza asegurada, pero Borja Iglesias todavía necesita hacer méritos para hacerse con un hueco entre los 26 que entren en la lista final.

Al gran momento de forma del artillero celeste se han sumado nuevos factores que favorecen sus intereses. El último ha sido la grave lesión sufrida por el delantero del Oporto Samu Omorodion, que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha durante el último partido que el Oporto disputó frente al Sporting de Portugal y estará no menos de seis meses de baja.

Noticias relacionadas

Su ausencia deja la competición por una plaza en el Mundial entre varios futbolistas, con Borja Iglesias a la cabeza. El santiagués es un nueve puro, diferente a Oyarzabal y Ferran, lo que favorece su candidatura. También el bajo momento de forma de algunos de sus competidores, singularmente Morata, cuya temporada en el Como 1907 está siendo muy pobre. Están también en la carrera Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, aunque le penaliza no ser, como Borja, un nueve; Gerard Moreno, a quien la acumulación de lesiones han pasado factura o Gorka Guruzeta.