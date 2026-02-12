La hora de Matías Vecino

Matías Vecino, el experimentado mediocentro elegido por la dirección deportiva para cubrir las bajas invernales de Fran Beltrán y Damián Rodríguez, dispondrá muy probablemente de sus primeros minutos con el Celta en el duelo que el conjunto celeste disputará este sábado contra el Espanyol en Cornellà-El Prat.

Vecino cuenta con el pleno aval de Claudio Giráldez, que ya lo incluyó en la última convocatoria frente a Osasuna, aunque el jugador no llegó a disponer finalmente de minutos contra el conjunto que dirige Alessio Lisci.

Llamó la atención que el entrenador Giráldez incluyese al pivote charrúa en la partida, pese a llevar apenas un par de entrenamientos con el Celta, excluyendo de la ecuación a Hugo Sotelo, hasta hace bien poco el tercer medio centro en el orden de preferencias del técnico tras Miguel Román y Moriba.

La decisión del preparador porriñés de convocar a Vecino con apenas un par de entrenamientos sobre sus piernas se interpreta como un voto de confianza hacia el recién llegado a la vez que un toque de atención hacia Hugo Sotelo, cuyo protagonismo ha decrecido significativamente en los últimos dos meses.

Sin decirlo directamente, Giráldez dejaba caer que Sotelo tiene que espabilar. «Sabemos lo importante que puede ser para nosotros, confiamos mucho en él, pero hay semanas que estás mejor y semanas que estás peor. En función de eso, vamos decidiendo quién entra en la convocatoria», señalaba el técnico para justificar su exclusión de la lista.

La inclusión de Vecino, pese a llevar apenas un par de entrenamientos, pretendía dar empaque al eje de la línea medular: «Nos da experiencia, oficio, nos puede jugar dentro de la misma posición o parecida posición con distintos roles», explicaba el técnico celeste. Vecino no tuvo finalmente minutos en un partido que el Celta gobernó sin ocasiones muy claras y que Osasuna se acabó llevando gracias a dos gruesos errores defensivos de los celestes.

Frente al Espanyol, un equipo muy sólido con plan de partido y señas de identidad definidas que últimamente ha dado muchos problemas a los celestes, Vecino puede ser un elemento interesante. No se espera que actúe como titular, pero sí que disponga de sus primeros minutos como celeste, ahora ya con algo más de tiempo para adaptarse. Y el calendario, que se comprime a partir de la próxima semana con la eliminatoria europea ante el PAOK, debe incrementar la presencia del uruguayo en las próximas semanas.

Por quien todavía habrá que esperar algún tiempo es por Álvaro Núñez, el tercer y último de los fichajes invernales incorporados por el Celta, que se recupera de una pubalgia que arrastraba desde hace algunos meses, de momento sin fecha de reaparición.