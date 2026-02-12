Antañón y Ánxo Ruiz, citados con la sub 19
La cantera sigue proporcionando buenas noticias al Celta, esta vez con la selección sub 19. Los juveniles Andrés Antañón y Anxo Ruiz han sido citados por Paco Gallardo para el doble encuentro amistoso que el combinado nacional va a disputar los próximos días 17 y 19 de febrero contra Noruega en Benidorm.
