Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte A-52 A CañizaCofradías contrra la éolicaInterinos EducaciónPlan Atención PrimariaRescate del ItoitzBarco sospechoso O GroveMuere Severino Escurís
instagramlinkedin

Antañón y Ánxo Ruiz, citados con la sub 19

La cantera sigue proporcionando buenas noticias al Celta, esta vez con la selección sub 19. Los juveniles Andrés Antañón y Anxo Ruiz han sido citados por Paco Gallardo para el doble encuentro amistoso que el combinado nacional va a disputar los próximos días 17 y 19 de febrero contra Noruega en Benidorm.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents