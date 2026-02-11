Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Rubén Blanco firma con el Girona hasta final de temporada

El canterano celeste Rubén Blanco se comprometió ayer con el Girona hasta final de temporada. El guardameta estaba libre tras desvincularse el pasado mes de diciembre del Olympique de Marsella, equipo en el que había militado las últimas dos temporadas y media . El mosense ficha fuera de mercado, como futbolista en paro, para cubrir la baja por lesión de André Ter Stegen. «Me hace muchísima ilusión incorporarme al Girona, un grandísimo club. Estoy muy contento y muy, muy orgulloso», señaló en su presentación el mosense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
  2. Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
  3. El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
  4. Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
  5. Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
  6. Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
  7. Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
  8. Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

David Uclés: el best seller como magia

David Uclés: el best seller como magia

La historia Ashley Julieth Soto, una mujer trans que se queda fuerade la regularización de migrantes

Las fisuras de la regularización de migrantes en Vigo: la historia de Ashley, una mujer trans que se queda fuera

Las fisuras de la regularización de migrantes en Vigo: la historia de Ashley, una mujer trans que se queda fuera

La consellería convoca 24 vacantes por jubilación de profesores en la comarca

La consellería convoca 24 vacantes por jubilación de profesores en la comarca

El Entroido dispara la ocupación y cuelga el cartel de «lleno» en la ciudad

El Entroido dispara la ocupación y cuelga el cartel de «lleno» en la ciudad

Organizaciones de productores de pesca piden menos barreras para garantizar la sostenibilidad de sus socios

Organizaciones de productores de pesca piden menos barreras para garantizar la sostenibilidad de sus socios

Los servicios ya concentran ocho de cada diez contratos en las comarcas

Los servicios ya concentran ocho de cada diez contratos en las comarcas
Tracking Pixel Contents