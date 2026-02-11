Rubén Blanco firma con el Girona hasta final de temporada
El canterano celeste Rubén Blanco se comprometió ayer con el Girona hasta final de temporada. El guardameta estaba libre tras desvincularse el pasado mes de diciembre del Olympique de Marsella, equipo en el que había militado las últimas dos temporadas y media . El mosense ficha fuera de mercado, como futbolista en paro, para cubrir la baja por lesión de André Ter Stegen. «Me hace muchísima ilusión incorporarme al Girona, un grandísimo club. Estoy muy contento y muy, muy orgulloso», señaló en su presentación el mosense.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados