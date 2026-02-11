Rubén Blanco firma con el Girona hasta final de temporada

El canterano celeste Rubén Blanco se comprometió ayer con el Girona hasta final de temporada. El guardameta estaba libre tras desvincularse el pasado mes de diciembre del Olympique de Marsella, equipo en el que había militado las últimas dos temporadas y media . El mosense ficha fuera de mercado, como futbolista en paro, para cubrir la baja por lesión de André Ter Stegen. «Me hace muchísima ilusión incorporarme al Girona, un grandísimo club. Estoy muy contento y muy, muy orgulloso», señaló en su presentación el mosense.