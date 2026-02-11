El Celta, a la «Final Four»

CELTA: Izan; Noah, Chirveches, Sálamo; Fraga, Sobral (Noya, minuto 75), Khayat, Hugo Pérez, Ratón (Carro, minuto 60), Davila (Jorge, minuto 75) y Kibet (Pedro, minuto 88). ATHLETIC CLUB: Gallastegui; El Arbaoui, Pablo, Liceaga, Esparza; Oarzabal, Encinas, Iturría (Goyogana, minuto 78), Imga (Torres, minuto 64); Navarte (Cueva, minuto 60) y Sainz (Aramburu, minuto 78). GOLES: 0-1, minuto 25:_Navarte. 1-1, minuto 35: Kibet. 2-1, minuto 67: Davila.

El Celta ha logrado la clasificación para la «Final Four» de la Copa del Rey Juvenil tras derrotar al Athletic Club en un intenso partido disputado en unas instalaciones de A Madroa que, a pesar del mal tiempo, estaban llenas.

El partido comenzó con un equipo vasco que presionaba muy arriba la salida del balón céltico. Sabían que si los vigueses no tenían el esférico no estaban cómodos, aunque no tardó el Celta en mandar el primer aviso. En la lucha de las presiones, el cuadro olívico conseguía el mejor resultado, recuperando varios balones que le permitían llegar con relativa claridad al área vasca.

Pero como siempre se dice, el fútbol es caprichoso y en una de las escasas llegadas del cuadro vasco, una falta de entendimiento entre Chirveches e Izan lo aprovecha Navarte para meter el pie y enviar el balón al fondo de las mallas.

Las desventaja no influyó demasiado en el juego de los vigueses, que siguieron presionando arriba y recuperando balones. Diez minutos después del tanto del Athletic Club, el Celta recupera el balón, Khayat inicia una contra y le mete el balón a Kibet. Este se mete en el área y con un recorte se coloca el balón en la mejor posición para conectar un potente disparo ante el que nada puede hacer Gallastegui.

En la segunda parte el Celta fue muy superior al Athletic Club. Los vigueses mantuvieron un ritmo de juego muy alto y el cuadro vasco no fue capaz de resistirlo. Sus jugadores ya no llegaban a las ayudas, permitiendo que los vigueses estuvieran mucho más sueltos y, por consiguiente, tuvieran mucha más presencia en el área vasca.

Las ocasiones de gol no tardaron en llegar. La primera fue para Ratón, cuyo disparo salió ligeramente alto. El Athletic Club había bajado la intensidad de la presión que hacía en los primeros minutos de juego, con lo que el Celta se adueñó del centro del campo, y ahí estaba confortable.

El tanto de la victoria

Una nueva recuperación en el centro del campo permitió al Celta iniciar una contra por la banda izquierda, Kibet metió el balón al punto de penalti, y allí apareció Davila para marcar el tanto de la victoria.

El Celta pudo sentenciar la eliminatoria en los últimos minutos de juego, cuando Noya disparó con fuerza dentro del área, haciendo una buena parada el guardameta.

Una victoria que permite al equipo celeste meterse en la «Final Four» que se disputará entre el 11 y el 14 de marzo. El Celta se cruzará en semifinales coperas con el Betis, que ayer eliminó al Real Madrid con un gol de Macías en el tiempo añadido. Barcelona y Deportivo disputarán la otra semifinal.

Celebración celeste. / Pablo Hernández Gamarra

"La clave es que disfrutamos"

«Fue un partido muy bueno», valoró Alberto Suárez. «Tuvimos el control durante los 95 minutos que duró. Estoy muy contento por el esfuerzo de los chicos y por la sensación con que acabamos, con el equipo apretando, presionando alto y siendo muy valientes». Agradeció a la afición: «Es un orgullo toda la gente que vino a A Madroa y nos empujó para conseguir el pase».

Noticias relacionadas

«Todo el mundo está cantando, saltando y con ganas que llegue esa Final Four. Esa es la clave de este equipo, que disfrutamos cada día entrenando y cada fin de semana compitiendo», indicó y anticipa sobre el Betis: «No sé mucho de ellos, solo que es un equipazo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero estamos preparados para competir con el que tocara y no ponernos techo».