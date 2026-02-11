Celta y Athletic buscan sitio en la Final Four en A Madroa

La Copa del Rey Juvenil llega a su momento álgido con la disputa de los cuartos de final. Una fase importante, ya que los cuatro equipos que se clasifiquen disputarán la Final Four del 11 al 15 del próximo mes de marzo.

El Celta llega a esta eliminatoria después de eliminar al Villarreal y al Atlético de Madrid. Ahora le espera un Athletic Club de Bilbao que lidera el Grupo II, con 47 puntos, nueve más que el segundo clasificado, el Deportivo Alavés. Los bilbaínos llegan a esta eliminatoria de cuartos tras eliminar al UCAM de Murcia en dieciseisavos por 2-1, y en octavos al Alavés por la mínima. Los vascos solamente han perdido un punto jugando como visitantes. Fue ante el Logroñés, cayendo por un contundente 4-0. Ha marcado 55 goles, encajando 12. Unas cifras muy parecidas a los célticos, que ha marcado 54 goles, encajando 13.

La importancia del viento

Las condiciones meteorológicas pueden jugar esta tarde un papel muy importante. A la hora de inicio del encuentro, a las 16:15 horas, se esperan rachas de viento de 40 kilómetros por hora acompañadas por una ligera lluvia. Una situación que puede provocar que no se pueda jugar en largo, por la influencia del viento, y haya que tocar el balón abajo y en corto.

Como en todas las eliminatorias coperas, en caso de empate al final de los noventa minutos reglamentarios se jugará una prórroga de treinta minutos y en caso de persistir la igualdad, se procederá al lanzamiento de penaltis.

Como el cuadro de competición ya está hecho desde el principio, el ganador de esta eliminatoria se cruzará en semifinales con el vencedor del partido que enfrentará al Real Madrid y al Betis.