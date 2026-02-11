Borja Iglesias, en sus mejores registros goleadores

La importancia de Borja Iglesias en el Celta trasciende al gol. El santiagués es uno de los delanteros de LaLiga con más influencia en la construcción del juego de su equipo y a la vez su principal proveedor de goles, labor en la que ha relevado con notable éxito a un Iago Aspas todavía importante, pero ya en el ocaso de su carrera.

Desde sus tiempos del filial celeste, donde se acuñó su apodo, el Panda ha tenido una muy buena relación con el gol. La tuvo de chaval en el Celta B, con el que fue máximo goleador de Segunda B (34 dianas), la alimentó en el Zaragoza conquistando con 22 goles el Pichichi de Segunda División y confirmó su pegada en LaLiga como delantero de referencia del Espanyol y el Betis antes de reinventarse en el Celta, donde ha recuperado su mejor nivel de la mano de Claudio Giráldez.

La buena relación con el gol que parecía perdida en su último año como verdiblanco se ha tornado en excelente desde su retorno a Balaídos, a la altura de sus mejores tiempos, cuando anotó 17 goles como perico en el curso 18-19 o marcó 15 con el Betis hace cuatro temporadas. Su actual ritmo de anotación con el Celta prácticamente iguala al de sus años más productivos. A jornada 23 de Liga, el Panda iguala los 9 tantos que sumaba con el Espanyol y lleva apenas uno menos de los que había firmado en su mejor campaña a las órdenes de Manuel Pellegrini. Borja supera además con creces los 3 goles que contabilizaba en este punto de competición en las temporadas 19-20, y 20-21 o los 7 que llevaba en el ejercicio 21-22.

A estas 9 dianas ligueras hay que agregar los 2 goles (al Stuttgart y al PAOK) en competición europea y otros 2 (al Sant Andreu y el Albacete) en la Copa del Rey que elevan el total de la cuenta a 13, con mucha Liga todavía por delante y la expectativa de llegar los más lejos posible en la Europa League.

Con estas nueve dianas en el torneo doméstico, el Panda comparte con Alberto Moleiro y Mikel Oyarzabal la condición de séptimo máximo artillero del campeonato. De los goleadores extranjeros solo lo superan Kylian Mbappé (23), Vedat Muriqi (15), Ante Budimir (11) y Lamine Yamal (10) y entre los españoles Ferran Torres (12), su principal competidor junto a Moleiro y Oyarzabal por ganar esta temporada el Trofeo Zarra.

Una batalla, la de convertirse en el máximo artillero español de LaLiga, que fácilmente puede abrirle este verano la puerta del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su gran campaña la pasada temporada con el Celta no pasó inadvertida a los ojos de Luis de la Fuente, que lo ha incluido en las dos últimas convocatorias de la fase de clasificación, con minutos en tres de los últimos cuatro partidos que ha disputado la Roja. Sus características de nueve puro, diferente al resto de los delanteros seleccionables, lo convierten en una opción de lo más interesante para el seleccionador.

Su liderazgo goleador en el Celta es, ya desde la pasada campaña, incuestionable, relevando a Iago como principal anotador del equipo de Giráldez. Borja Iglesias triplica, de hecho, el número de goles anotados por Williot, el segundo en el escalafón, y más que cuadriplica los que suman Aspas, Pablo Durán, Hugo Álvarez o Ferran Juglá.

Más partidos jugados

El artillero compostelano es además el futbolista del Celta con más partidos esta temporada sumando todas las competiciones. Suma en concreto 31 (21 de Liga, los 8 de Europa League y 2 de 3 jugados en la Copa del Rey), frente a los 30 que lleva (con muchos menos minutos) Iago Aspas o los 29 que contabilizan Ilaix Moriba y Óscar Mingueza. Borja se ha perdido apenas dos partidos de Liga, frente al Oviedo (jornada 17), por lesión, y contra el Rayo Vallecano (jornada 20) por decisión técnica.

Por lo que respecta al número de minutos, el Panda es, con 1.731, el séptimo del plantel tras Radu (2.610), Ilaix (2.131), Marcos Alonso (2.154), Javi Rodríguez (1.984), Carreira (1.926) y Mingueza (1.907).

Una prueba más de la relevancia que Borja Iglesias ha alcanzado en el Celta es la consecución hace solo unas semanas del Premio Manuel de Castro, Handicap, que Estrella de Galicia concede cada año al mejor futbolista del conjunto celeste. El compostelano sucede en el galardón a Iago Aspas, que lo había ganado en los nueve años anteriores.